Come si svolgono questi appuntamenti?

Si tratta di colloqui con due operatrici. Mai una sola. Questo perché vogliamo restituire ‘circolarità’ a ogni donna che viene da noi. Insomma, basta relazioni a senso unico. Nella fase dell’accoglienza, che passa attraverso vari incontri, c’è una valutazione dei rischi, dei bisogni e del percorso adatto a chi ci sta davanti. Offriamo assistenza legale e percorsi psicologici, individuali e di gruppo. L’obiettivo finale è dare di nuovo autonomia.

Anche economica?

Sì, perché capita spesso che le donne con cui abbiamo a che fare non abbiano un lavoro. A volte perché così voleva il maltrattante, in altri casi perché non l’hanno proprio mai avuto.

E per quanto riguarda l’ospitalità?

È un ambito riservato alle ragazze in pericolo di vita, nella maggior parte dei casi tra i 18 e i 27 anni, che ospitiamo in sette appartamenti a indirizzo segreto sparsi per Milano. Si tratta di giovani che sono state maltrattate in famiglia in quanto donne, o che hanno avuto relazioni con partner violenti. In tutto abbiamo una ventina di posti letto.

Ci può dire qualcosa in più di queste case segrete?

Si tratta di appartamenti che le ragazze possono personalizzare, affinché si sentano a casa, e in cui non ci sono ritmi giornalieri imposti. Gli unici obblighi riguardano la cura degli spazi e il rispetto reciproco tra le ospiti. Al contrario, è fondamentale che le ragazze sperimentino fin da subito la dimensione della libertà.

Nelle case sono presenti operatrici della Cadmi?

Sì, abbiamo quattro operatrici che turnano, con una presenza di quattro o cinque ora garantita in ogni appartamento, anche di sabato. I turni sono programmati settimanalmente perché molto del lavoro è organizzato sui bisogni delle ospiti, che variano durante il periodo di ospitalità. Le nostre operatrici ruotano affinché le ragazze le conoscano tutte, con un arricchimento reciproco. Non fanno le notti, ma c’è comunque reperibilità notturna.

Insomma, il lavoro della Cadmi non si esaurisce offrendo alle ragazze un tetto sotto al quale dormire.

Esatto. Durante la fase dell’ospitalità ci sono colloqui con le operatrici, a volte di gruppo, altre volte individuali, anche in una dimensione informale, ad esempio durante un accompagnamento dal medico. Continua poi la valutazione dei rischi, con la mappatura dei luoghi da evitare, dove le ragazze che hanno vissuto a Milano potrebbe incontrare di nuovo gli uomini che le hanno maltrattate. Alcune ragazze necessitano di essere affiancate persino in piccole cose come la spesa al supermercato, altre devono far riemergere desideri e passioni, come fare sport, studiare, andare a teatro, altre ancora hanno bisogno di intrecciare nuove relazioni o riallacciare quelle perdute. Tutto è possibile, ma solo se queste ragazze si sentono dentro una dimensione positiva, in cui vedono una via d’uscita.