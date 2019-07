La prostituzione non è mai un atto del tutto libero, perché è sempre determinata da fattori che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell'individuo. Lo ha stabilito a inizio giugno la Corte Costituzionale, salvando le norme della legge Merlin sul favoreggiamento della prostituzione. La sentenza trova d’accordo l’irlandese Rachel Moran, che nel memoir Stupro a pagamento ha raccontato il suo passato da prostituta e senzatetto a Dublino. Una vita di sofferenza iniziata a 15 anni e terminata a 22, quando ha trovato la forza di uscirne per diventare scrittrice e attivista: «Giusto così: cercare di legalizzare la prostituzione sarebbe sbagliato, perché non può essere considerata un lavoro come un altro», spiega a LetteraDonna, iniziando una ‘predica’ che per una volta viene da un pulpito decisamente autorevole.

DOMANDA. Visto che non è un lavoro come un altro, dovremmo smette di usare l’espressione ‘sex worker’?

RISPOSTA. Tante persone ben intenzionate che usano il termine ‘sex worker’ per un senso di pudore, in quanto non vogliono definire ‘prostituta’ una donna, dovrebbero sapere che è un’espressione appartenente al linguaggio dei protettori di San Francisco, ideata alcuni decenni fa. Usandola, fanno esattamente ciò che gli sfruttatori avrebbero voluto.

Che espressione dovremmo usare allora?

Io utilizzo l’espressione ‘donna prostituita’, che ha l'effetto di dare risalto allo sfruttatore. Se riconosciamo che una donna viene prostituita, riconosciamo che qualcuno la sta prostituendo.

La prostituzione è indubbiamente legata allo sfruttamento. Ma non ci sono escort che vendono il loro corpo volontariamente?

La prostituzione non è ‘legata’allo sfruttamento: la prostituzione è sfruttamento, e anche se alcune persone dicono di essere ‘sfruttate volontariamente’ questo non cancella la natura coercitiva di ciò che sta accadendo. Inoltre, non dà il diritto di legittimare un commercio altamente offensivo, che è pericoloso per le ragazze. Se dovessimo dare allo sfruttamento un lasciapassare perché pensiamo che alcune lo abbiano scelto, allora dovremmo accettare anche le fabbriche in cui ci sono pesantissime condizioni di lavoro o la vendita di organi, dato che la disperazione potrebbe portare le persone a dire sì a queste pratiche.

Nei Paesi in cui la prostituzione è legale, si verificano meno crimini legati a questo ‘commercio’. Non è così?

Questa visione, sebbene molto comune, è assurda. Finalmente, nei media stiamo iniziando a vedere le crepe di questa, con il pubblico messo al corrente di ciò che gli attivisti come me conoscono da decenni: che la legalizzazione autorizza lo sfruttamento della prostituzione, la gestione dei bordelli e tutte le forme di speculazione da parte di terzi. Ciò include il traffico sessuale, che esplode sotto sistemi legalizzati e depenalizzati come quelli di Olanda, Nuova Zelanda e Germania. Il miglior esempio? La condanna a cinque anni di carcere inflitta a Jürgen Rudloff, noto anche come ‘il re dei bordelli tedeschi’, così chiamato perché gestiva la più grande catena di case chiuse del Paese.

Multe più salate per i clienti potrebbe scoraggiare lo sfruttamento della prostituzione?

A mio avviso coloro che comprano l’accesso al corpo di altri dovrebbero finire in un registro pubblico dei sex offender: stiamo parlando di sfruttamento sessuale, con il denaro usato come forza coercitiva. Le donne prostituite non hanno rapporti consensuali, perché se così fosse non verrebbero pagate. Quando la sottomissione al sesso non voluto è volontariamente forzata, si tratta di un crimine sessuale. Perché questi uomini non sono aggiunti a un registro dei trasgressori?

Gli uomini vanno con le prostitute perché vogliono sesso o vogliono sesso perché la prostituzione esiste?

Ciò che gli uomini acquistano nella prostituzione non è il sesso, ma l'opportunità di usare il corpo di un'altra persona. Non è la stessa cosa. Il sesso privo di reciprocità non è sesso. Per quanto riguarda l'offerta e la domanda, le esperienze dei vari Paesi ci hanno mostrato che, quando la prostituzione è legalmente e culturalmente approvata, il mercato esplode. È così che Amsterdam è diventato il mercato della prostituzione più ‘tristemente famoso’ al mondo. Un clamoroso fallimento. L'ultima zona a luci rosse in Olanda è stata, metà della famose vetrine non ci sono più. La sindaca stessa Femke Halsema ha dichiarato che prostituzione e criminalità si erano dimostrate inseparabili nell'esperienza olandese.