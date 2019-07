L’importante è mettersi in cammino, non conta quanto lungo possa essere o il numero di ostacoli destinati a presentarsi strada facendo. L’essenziale è compiere il primo passo, e poi il secondo, continuando fino alla propria personale meta. Il percorso di una donna che decide di rialzarsi dopo aver subito una qualunque forma di violenza non è mai semplice, ma se pur ricco di insidie e inciampi reali o metaforici rappresenta una rinascita, un’uscita dal tunnel della disperazione e dei diritti negati che non dovrebbero invece mai venire meno, come purtroppo spesso accade. Un viaggio virtuale alla riscoperta di se stessa e del proprio valore, che il Centro Antiviolenza Me.Dea di Alessandria conosce bene e che, insieme a una giovane appassionata di sport, ha deciso di trasportare nel campo del reale.

A PIEDI DA PIACENZA A ROMA SULLA VIA FRANCIGENA

Martina Pastorino, personal trainer alessandrina di 29 anni, ha pensato di omaggiare questa impresa che accomuna molte persone compiendo un viaggio a tutti gli effetti, a piedi da Piacenza a Roma sulla via Francigena supportata proprio dal Centro Antiviolenza Me.Dea, che ha creato per l’occasione il progetto La Forza è donna. «Andare a Roma a piedi è un desiderio che ho sempre avuto ma fino ad oggi mi è mancato il coraggio di tirarlo fuori dal cassetto. Quest’anno all’improvviso ho invece capito che sarebbe stato quello giusto così ho iniziato a programmarlo», spiega Martina a LetteraDonna. «Sembrerà strano ma non sono mai stata nella Capitale e credo che giungervi a piedi, conquistandola e ammirando la bellezza dell’Italia passo dopo passo, valga il prezzo del biglietto».

La partenza è fissata per domenica 7 luglio e a rendere ancora più straordinaria l’impresa è appunto la sua doppia valenza: sportiva e sociale. «Inizialmente doveva trattarsi semplicemente di una vacanza in solitaria poi parlando con diversi amici mi è venuta l’idea di usare tale esperienza per portare un messaggio di sensibilizzazione lungo buona parte della penisola, partendo sull’assoluta convinzione che una donna possa e debba sentirsi sicura di viaggiare ovunque anche da sola».

IN CAMMINO PER LA CASA RIFUGIO DI ALESSANDRIA

È nata proprio da questa considerazione, quindi, la collaborazione con Me.Dea, che oltre a gestire due centri antiviolenza nella provincia piemontese ha creato nel 2015 una Casa rifugio sul medesimo territorio, che accoglie donne in fuga da situazioni di pericolo o disagio, spesso insieme ai propri figli. «Abbiamo conosciuto Martina circa cinque anni fa durante un nostro evento sportivo e da allora è sbocciata una solida amicizia», sottolinea la presidentessa dell’associazione, Sarah Sclauzero. «Quando è venuta da noi con questa proposta quindi l’abbiamo accolta subito con entusiasmo, riconoscendone l’alto valore simbolico».