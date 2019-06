Il 27 giugno debutta nei cinema italiani Nureyev – The White Crow. La pellicola, diretta da Ralph Fiennes e con Oleg Ivenko nel ruolo principale, racconta la vita del più grande ballerino del XX secolo che, nato in un vagone sulla Transiberiana e diplomato al Teatro Kirov dell’allora Leningrado, nel 1961 scelse di chiedere asilo politico alla Francia tallonato dal Kgb durante una tournée in Europa. Un divo assoluto, Rudolf Nureyev, che cambiò per sempre il mondo della danza e la sua percezione globale, scomparso troppo presto e passato alla storia come un fenomeno dal carattere difficile: «Ho ballato con lui non solo a Milano, prima ne La bella addormentata nel bosco e poi ne Il lago dei cigni, ma anche in tournée in tutta Europa e in programmi Rai», racconta a LetteraDonna l’ex étoile Liliana Cosi ricordando il 'Tataro Volante': «Fu proprio lui a chiedere alla direzione della Scala, di poter lavorare con me: abbiamo avuto una bellissima collaborazione artistica».

DOMANDA. Accadeva nel 1969. Come fu ballare con lui?

RISPOSTA. Durante le prime prove insieme a Nureyev, che avevo già conosciuto quando ancora non ero prima ballerina, provai un certo senso di inferiorità. Ma durò poco: fin da subito si creò un rapporto alla pari, forse perché parlavo la sua lingua, avendo vissuto a lungo a Mosca, e poi in fin dei conti avevamo imparato entrambi La bella addormentata nel bosco in Russia: io al Bolshoi, lui al Kirov.

Che persona era Nureyev?

Troppo spesso ne vengono ricordati solo i difetti. Rudolf era una persona complessa, senza dubbio, ma era soprattutto un grandissimo professionista e un uomo onesto. Lavorava in qualsiasi condizione, mettendo la danza sopra a tutto. E quando trovava una partner che le pensava come lui, ci andava d’accordo, proprio come è successo con me. Avevamo un rapporto quasi fraterno.

Ci può raccontare qualche aneddoto del vostro rapporto?

Una volta, prima di andare in Rai per registrare il passo a due de La bella addormentata nel bosco, mi disse di portare i costumi di quel balletto, ma di usare l’acconciatura de Lo schiaccianoci, perché mi stava meglio: tra étoile e primi ballerini certe attenzioni sono rarissime. In generale, quando ballavamo insieme Nureyev si è sempre dimostrato molto generoso nei miei confronti e pronto a dare una mano, quando ce n’era bisogno, come quella volta in Spagna.

Siamo pronti per un altro aneddoto.

Qualche anno prima eravamo in tournée con l’American Classical Ballet. Durante la cena mi dicono che avrei dovuto ballare il Don Chisciotte, insieme al primo ballerino tedesco, perché la prima ballerina se n’era andata. Non conoscevo nemmeno la coreografia, così dissi a Nureyev: «Lo faccio, ma se è lei che me lo insegna», perché non mi andava di impararlo da un tedesco qualsiasi. Erano le 4 di notte, in Spagna gli spettacoli iniziano molto tardi: la mattina dopo, alle 11, ero in sala prove con lui che mi insegnava il passo a due.