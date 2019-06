DOMANDA. Perché non adottare un bambino invece di ricorrere alla GPA?

RISPOSTA. È facile dirlo da una persona che questo problema non ce l’ha. Nssuno si mette nei nostri panni, lo capisco, sono scomodi, ma il tema della maternità per noi è fondamentale. Ci chiediamo come diventare madri in un futuro.

In cosa consiste la sindrome di Rokitansky?

È caratterizzata dalla mancanza o dalla malformazione di utero e vagina. Può essere però correlata ad altre patologie come problemi scheletrici, problemi alla vescica e malformazioni esterne. Non è stata studiata pienamente e non sappiamo perché si manifesta. Il motivo potrebbe essere genetico.

Come l’ha scoperta?

A 11 anni ero incontinente e questa condizione era anomala per una bambina. Il pediatra ha notato che qualcosa non andava e mi ha mandato a Bologna per approfondimenti ulteriori. Ho vissuto un intervento esplorativo e successivamente mi è stata diagnosticata la Sindrome. Con il primo intervento hanno visto che l’utero era malformato in parte, mentre l’altra parte era sana. Con il secondo, dopo 12 ore, mi è stato asportato totalmente.

Quanto è rara la Sindrome?

Colpisce una media di una donna su cinque mila. Nel nostro Paese è considerata una malattia rara solo da poco, dopo che ho fatto numerose battaglie per il suo riconoscimento ufficiale e per ottenere l’inserimento nei LEA, i livelli essenziali di assistenza che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini. Nonostante questo spesso incontriamo medici che non sanno nulla della nostra condizione. A volte c’è stupore perché non ci vedono come malate vere e proprie. Eppure io ho già vissuto un intervento chirurgico per problemi al cuore derivati dalla Sindrome.

Cosa volete dire alla società e alla politica su questo argomento?

Di darci la possibilità di scegliere. Una coppia che decide di avere un figlio ci prova e se non riesce pensa ad altro, magari all’adozione. Noi questa possibilità non la abbiamo a prescindere. E lo sappiamo da quando siamo piccole. Gestirlo non è facile. Quando sei così giovane ti viene tolto qualcosa che non riesci nemmeno a immaginare. Sarai sterile per tutta la vita.

Chiedete il diritto a essere genitori o il diritto alla scienza? Quale condivide?

Sono entrambi importanti e devono essere tutelati. Sono diritti umani e sono vitali per tutti, anche per le donne che vivono altre problematiche. Perché non dare questa possibilità a chi vuole essere felice in questo modo? Se la GPA fosse regolamentata in Italia molte di noi inizierebbero questo percorso.

La convincono i progetti di legge presentati durante il convegno?

Condivido che nella GPA non ci possono essere solo i nostri diritti ma anche quelli della gestante. Ma mi preoccupa il tema del ripensamento; la clausola secondo la quale la gestante può alla fine decidere di tenere con sé il bambino. Troppa incertezza così per chi comincia questo tipo di percorso.