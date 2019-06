Come hai vissuto la caduta dei capelli durante la chemioterapia?

Avevo dei capelli lunghi e bellissimi. Mi hanno consigliato di tagliarli prima che cadessero e così ho fatto, facendo un primo taglio a metà per gioco con le mie cugine e poi facendo venire in ospedale il mio parrucchiere, che li ha rasati.

Il tuo corpo come è cambiato in quei mesi?

Sono dimagrita molto, le cure fanno perdere peso e stando in ospedale se ne va la massa muscolare. Infatti, seppur in isolamento e con molta debolezza, sarebbe opportuno provare a muoversi il più possibile, stare seduti, fare comunque qualche passo. Dopo il trapianto c’è stato un grande gonfiore, dovuto al cortisone. Ma non ho mai rinunciato alla mia femminilità.

In che senso?

Dai pigiami che indossavo allo smalto sulle unghie, mi sono sempre tenuta in ordine, impedendo alla leucemia di portare via le mie piccole abitudini. Non ho permesso, insomma, a certi pensieri negativi di cancellare la mia femminilità. Anche da qui è nato il brand di gonne Poupine.

Puoi spiegare meglio?

Alla richiesta di donazione di sangue da parte di Riccardo aveva risposto anche la mia omonima Francesca. Avevamo amici in comune ma non ci conoscevamo. Si è catapultata in ospedale dopo un volo transoceanico, cosa che le ha purtroppo impedito di donare. Ma siamo rimaste in contatto, diventando amiche e, con il tempo, è nata l’idea di creare qualcosa che potesse ridare vita a ogni donna, partendo appunto dal concetto del curarsi esteticamente. Quale capo di abbigliamento, ci siamo chieste, è il simbolo della femminilità? La gonna. Con Poupine siamo sul mercato da oltre un anno e siamo molto soddisfatte: tra l’altro sono in tante a scriverci dicendo che effettivamente abbiamo dato loro una spinta a rinascere, da qualche malattia o da sogni infranti.

Le vostre gonne sono molto colorate. È un caso?

No, il colore è fondamentale. Quando sono tornata a casa, dopo mesi di isolamento, ho buttato tutto quello che avevo di scuro nell’armadio: durante i mesi in ospedale vedevo solo il bianco del soffitto, respiravo aria rarefatta e soffrivo la mancanza di luce, dato che la stanza non avevano finestre sull’esterno.

Dopo la malattia, affronti la vita in modo diverso?

Per forza. Un percorso del genere ti cambia, dandoti proprio un punto di vista diverso sulla vita. Sono diventata più sensibile, questo è sicuro. Se mi è capitata questa cosa un motivo ci deve essere, io la vedo così: sensibilizzare sul tema è ora come una missione.

E allora, che consiglio senti di dare a una persona che scopre di avere la leucemia?

Che deve crederci sempre. A ogni traguardo raggiunto, deve guardarsi indietro pensando a tutto il buono che è stato fatto, per poi puntare al meglio verso quello successivo. È importante tenere le cose positive, nutrendosi di affetto, senza dare ascolto alle persone negative.