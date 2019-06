Giuseppe Ungaretti, Leonardo Sciascia, Corrado Stajano, Tomaso Montanari, Philip Fernbach, Gino Bartali e Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sette ‘protagonisti’ della prima prova dell’esame di maturità, tutti uomini. «Tra poco arriva mia figlia (che è tra i tanti studenti che devono affrontare l'esame di Stato, ndr) e ancora non so cosa dirle, questa cosa mi ha proprio fatto male al cuore», racconta a LetteraDonna l’attivista femminista Lorella Zanardo, delusa, arrabbiata e triste per le scelte fatte dal Miur: «Non volevo che nel 2019 una madre fosse imbarazzata per una prima prova senza donne e che dovesse arrampicarsi sugli specchi per non ammettere che viviamo in un Paese maschilista e retrogrado».

DOMANDA: Che messaggio arriva dalle tracce scelte dal Ministero dell’Istruzione?

RISPOSTA: Il messaggio è che le donne non valgono. È una cosa molto seria e, probabilmente, voi di LetteraDonna sarete tra i pochi che ne parleranno. Forse mia figlia, nata e cresciuta in Italia, nemmeno se ne sarà resa conto, al pari di tante mie amiche. Ma io ci sto davvero male, perché tutta la mia lotta finisce così. Abbiamo introiettato il fatto di essere rimosse e di questo mi vergogno.

Eppure, se parliamo di attualità, gli spunti non sarebbero mancati. La riscossa del calcio femminile, ad esempio.

La sera del 18 giugno, nonostante la sconfitta contro il Brasile, abbiamo esultato per il primo posto raggiunto nel girone dalle ragazze della Nazionale. Da donna non appassionata di calcio, mi è sembrato un momento storico: le giovani adesso hanno dei modelli a cui ispirarsi, atlete che corrono sul campo come gli uomini, libere e orgogliose di fare uno sport che amano. Una gioia immensa, con le azzurre che finiscono addirittura su RaiUno. E oggi mi fanno questo scherzo?

Qualche altro tema o personaggio femminile che avrebbe voluto vedere tra le tracce?

Molto banalmente, la questione ambientale e dunque la figura di Greta Thunberg, una tipetta che da sola è stata in grado di smuovere le coscienze di tutto il mondo. Per la poesia, Alda Merini. Ma anche donne in ruoli di potere come Angela Merkel, Hillary Clinton, Oprah Winfrey, Christine Lagarde. Ma anche Jacinda Ardern, premier della Nuova Zelanda, e Fabiola Gianotti, direttrice del Cern. Insomma, non è che la Zanardo voglia per forza ficcarci dentro delle poveracce… Il problema è che a furia di non parlare di certe cose, finiamo per non conoscere tante donne che hanno fatto la storia. Pensiamo ai ‘padri costituenti’.

Cioè?

La nostra costituzione non fu scritta solo da uomini. Dell’Assemblea Costituente fecero parte anche delle donne, che però sono state dimenticate. Per quanto riguarda l’esame di maturità, finora ho pensato che si trattasse di una dimenticanza, ma oggi il tema delle donne è talmente forte che l’esclusione dalla prima prova non credo sia stato un caso.