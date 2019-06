Utero in affitto contro la disoccupazione femminile. Sarebbe questa l’idea dietro alla proposta di legge che la Cgil e l’Associazione Luca Coscioni si apprestano a presentare il 19 giugno a Roma, in occasione del convegno Fecondazione medicalmente assistita e gestazione per altri: la possibilità di un figlio nel 2019. Insomma, gravidanza surrogata non più vietata in Italia, ma regolamentata, affinché diventi una risorsa. La proposta, inevitabilmente, è stata già criticata da molti, tra cui 150 tra femministe, politici e intellettuali che hanno sottoscritto una durissima lettera aperta, indirizzata al segretario del sindacato Maurizio Landini: «L’immagine di una donna che affitta l’utero rientra nella vostra mission di tutela del lavoro?», si può leggere nell’appello. Tra le firmatarie anche l’ex parlamentare Pd Fabrizia Giuliani, docente di Filosofia del Linguaggio alla Sapienza, raggiunta da LetteraDonna: «Mi auguro che davvero non sia questa la prospettiva della proposta. Concepire l’utero in affitto come un diritto è fuorviante e condannabile».

DOMANDA: Che cosa c’è di sbagliato?

RISPOSTA: Non occorre essere storici del diritto o filosofi della politica per capire che i diritti, appunto, hanno a che fare con salute, libertà civili e con un cammino di emancipazione sociale. Pensare che poter disporre di un altro essere umano per produrre neonati, che diventano un bene da scambiare o vendere, faccia parte di tutto questo è inconcepibile. È un liberismo spinto che non ci appartiene.

Sta parlando da donna di sinistra?

Sì, però è un ragionamento che non appartiene solo a noi. La lettera nasce in effetti dall’area di sinistra, ma l’idea che la gravidanza surrogata sia sbagliata accomuna femministe, mondo cattolico e anime liberal. È trasversale. Già nel corso della passata legislatura mi sono battuta contro di essa insieme a Stefania Prestigiacomo, Mara Carfagna, Beatrice Lorenzin e Anna Finocchiaro.

La battaglia contro l’utero in affitto riguarda anche l’Europa.

La gravidanza surrogata è incompatibile con gli equilibri civili dell’Europa, che si basa sulla legge kantiana per cui nessuno può diventare un mezzo. E le donne, diventate ‘incubatrici’, sarebbero proprio questo. Non stupisce certo il fatto che il Parlamento Europeo si sia sempre schierato contro questa pratica, lesiva dei diritti umani. E ora la Cgil la sbandiera come un nuovo diritto? Rimango sconcertata.

Qualcuno potrebbe dire che le femministe dovrebbero essere progressiste.

Ma qui non c’è progressismo. Sui social ho letto che l’utero in affitto sarebbe espressione dell’autodeterminazione delle donne. Peccato non sia così: quando fu approvata la legge sull’interruzione di gravidanza, non passò il mero diritto di abortire, ma l’idea che, all’interno di certi limiti temporali, le donne dovessero essere ascoltate. Questo perché la gravidanza riguardava il loro corpo.

L’utero in affitto, invece, che cosa riguarda?

Tratta la donna come un oggetto, a un qualcosa che trasporta un bene, riducendo la gravidanza a un fatto esterno. Annulla il legame con il bambino portato in grembo. Io sono madre di due figli e credo che nessuna donna abbia pensato a quei nove mesi come a un processo estraneo. Essere progressisti, come sono le femministe, non significa essere a favore di una liberalità senza confini. Non è mai stata questa l’idea della sinistra: la libertà deve andare di pari passo con responsabilità e cura dell’altro.