Manca sostanzialmente una cultura di fondo, che sfocia nell’assurdo paradosso che gli assorbenti in Italia siano considerati un bene di lusso.

Proprio così, che i prodotti sanitari per il ciclo siano tassati con IVA al 22%, come qualsiasi altro tipo di merce ritenuta non essenziale è la prova evidente che si sia ancora all’anno zero. Solo 60 anni fa le nostre nonne venivano considerate così pericolosamente instabili da non avere accesso alla magistratura. Fino al 1963 lo diceva proprio la legge italiana, nero su bianco: «Fisiologicamente tra un uomo e una donna ci sono differenze nella funzione intellettuale, e questo specie in determinati periodi della vita femminile». Mi viene da pensare quindi che il primo lusso da abbattere sia proprio, ancora oggi, quello delle discriminazioni di genere.

Che opinione ti sei fatta della recente polemica sollevata dal parlamentare 5 stelle Francesco D'Uva che si è permesso di dare suggerimenti alle donne su come affrontare il ciclo risparmiando e aiutando il pianeta?

Che si sia trattato di un’analisi quanto meno superficiale. D'Uva si è dimenticato di dire, ad esempio, che i prodotti da lui suggeriti come la coppetta mestruale e gli assorbenti usa e getta, siano comunque tassati al 22% e non rappresentino sempre la soluzione migliore per tutte le donne, comprese le giovanissime alle prese con il menarca.



Perché in tutto il mondo ci si occupa seriamente della Tampon Tax mentre da noi siamo fermi al livello delle battutine da bar?

Perché viviamo ancora in una cultura profondamente patriarcale dove la donna non ha pari diritti sociali né lavorativi.

È l’evidenza della difficoltà ad accettare l'autodeterminazione femminile come accade anche con aborto e sessualità?

Sono temi delicati. Diciamo che ci è stato sempre insegnato a pensare al sesso secondo giusti canoni morali ed estetici dettati da altri. Spesso uomini.

Negli incontri che promuovete all’interno del negozio si parla dei mille aspetti dell’intimità femminile, su quale riscontrate maggiore interesse?

Uno dei temi più attuali è quello delle ecomestruazioni, ovvero come gestire il ciclo e contemporaneamente prendersi cura del pianeta e di sé in modo pratico e consapevole. Sembra strano ma le alternative sostenibili sono tante, si va dalla coppetta mestruale agli assorbenti biologici e compostabili, fino a quelli lavabili.

All Bottega della Luna non mancano dibattiti né oggetti in vendita legati alla sessualità dopo la menopausa. Un altro muro culturale da abbattere?

La donna è da sempre fortemente sessualizzata. Deve essere giovane, bella e performante perché anche in questo caso il suo piacere è sempre in relazione all'appagamento maschile. È un diritto di ognuna invece, a qualsiasi età, sperimentare la propria sessualità e il proprio piacere.