Lei è mai stata picchiata da un uomo?

No, sono stata fortunata, ma anni fa ho avuto un ragazzo molto geloso e violento. Credevo fosse l'amore della mia vita, poi un giorno ha svelato la sua vera indole insultandomi e spingendomi. Dopo quell’episodio ho deciso di lasciarlo, anche se non è stato facile. Lui mi ha supplicato di ripensarci, regalandomi dei fiori. Può capitare a molte vittime, dopo aver ricevuto doni e parole dolci, di cambiare idea. Ma mai dare un’altra chance a chi ha alzato le mani su di te.

Come è nato Take Me Out Of This Hell?

Sono un volto abbastanza noto e, quando posso, mi piace dare una mano alle donne in difficoltà. Anche solo indirizzarle verso centri antiviolenza, andare insieme dalla polizia o parlare con loro: a volte un abbraccio può fare molto. A un certo punto mi sono resa conto che, anche tramite email, mi stavano arrivando tante storie da poterci scrivere un libro, per sensibilizzare sul tema. Ed è quello che ho fatto. Spero che possa aiutare molte donne a prendere la decisione giusta: nel 2019 dovremmo sentirci al sicuro e non in pericolo nelle nostre case.

Che donne sono quelle diventate protagoniste, loro malgrado, del libro?

Donne dai 25 ai 45 anni, di ogni estrazione sociale e grado di istruzione, irlandesi e immigrate, a dimostrazione che gli abusi si possono verificare in ogni contesto. Ecco, forse per le immigrate è più facile diventare vittime, perché spesso seguono i mariti all’estero senza conoscere la lingua del Paese, rimanendo isolate, senza amici e famiglia, qualcuno con cui parlare.

Quando invece parlare e denunciare è importantissimo...

Fingere che vada tutto bene è la cosa peggiore. Il problema è che viviamo in un mondo in cui tutti vogliono mostrare di avere una famiglia perfetta, per cui nessuno vuole ammettere di avere un marito aggressivo. C’è chi non parla perché si illude che il proprio partner cambierà, chi subisce delle minacce, chi ha paura. Parlarne può evitare anche che i figli, spesso spettatori degli abusi, subiscano traumi che possono durare per tutta la vita.

In Italia la violenza sulle donne è un'emergenza.

Il problema della violenza di genere è globale. Mi dispiace sapere che nel vostro Paese è così: vorrà dire che verrò da voi a parlare del mio libro. Ovviamente ci sono Paesi in cui gli uomini picchiano di più le donne, retaggio di una ‘tradizione’ per cui chi porta il pane a casa può permettersi certe cose. Ma un diritto del genere non esiste e non è mai esistito.

Lei è anche insegnante. Come affronta questo tema con i suoi alunni?

Provo a spiegare ai bambini e bambine che è importante rispettare gli altri: la speranza è che le prossime generazioni non conoscano la violenza domestica. Meglio se imparano certi concetti fin da piccoli.

Lei fa parte delle Queen Without Scars. Ci racconta qualcosa in più di questo progetto?

È una campagna nata in Messico, che coinvolge delle reginette di bellezza come ambasciatrici, con lo scopo di sensibilizzare sulla violenza di genere. Io e le mie ‘sorelle’, ci chiamiamo così, giriamo il mondo partecipando a incontri, workshop e campagne contro gli abusi sulle donne.