Si può scrivere un libro contro i figli? La risposta è sì. L’autrice cilena Lina Meruane, che insegna letteratura latinoamericana e scrittura creativa alla New York University, lo ha fatto. Letteralmente, visto che dato alle stampe un pamphlet intitolato proprio Contro i figli (in spagnolo Contra los hijos, edito in Italia da La Nuova Frontiera). Il tema attorno a cui ruota è spinoso e femminista: la donna, nella società patriarcale in cui viviamo, è praticamente obbligata ad avere figli. Prima mamma, poi si vedrà, insomma. «La liberazione femminile ha incontrato un ostacolo sociale per cui è difficile dire no ai bambini, così come al loro nutrimento, alla loro protezione e al loro divertimento, con buona pace del tempo libero e del benessere dei genitori», spiega Lina Meruane, che nel libro punta il dito contro il patriarcato e che, all’inizio della chiacchierata con LetteraDonna, fa subito una precisazione.

DOMANDA: Lei è sempre stata contro i bambini?

RISPOSTA: In realtà non lo sono mai stata. Sono contraria a ciò che significa crescerli nella vita di una donna. Insomma, di per sé non sono contro quei piccoli esseri umani, ma contro la posizione privilegiata che i figli e le figlie occupano oggi nelle nostre società e nelle nostre famiglie.

Che privilegi hanno i figli?

Oggi, ancor più di prima, i bambini hanno più diritti dei loro genitori e pochissimi doveri, se non nessuno. Sono intoccabili, fanno tutto quello che vogliono, nessun alcun limite loro imposto. Le dirò di più: molti bambini stanno diventando clienti dei loro genitori, invece che membri alla pari della famiglia. Questo, naturalmente, non è semplicemente accaduto: è stata bensì imposta una nuova idea dell'infanzia e del ruolo dei bambini nella società.

Nel libro parla di «bambini tiranni». Ma in passato le donne facevano molti più figli. Prima sì che erano sempre incinte e impegnate a crescerli…

Non potevano evitarlo anche se avessero voluto, inoltre nelle aree rurali avevano effettivamente bisogno di bambini per aiutare nell'economia familiare. Il rapporto con loro era però molto diverso: per molto tempo l'infanzia fu un periodo molto breve nella vita di un essere umano e l'adolescenza non esisteva. Molto presto, i bambini avrebbero dovuto partecipare al benessere economico della famiglia.