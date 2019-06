I suoi figli si rendono conto di quello che sta accadendo?

Ci hanno chiesto che cosa stava succedendo. Abbiamo risposto, in modo semplice, che non vogliono più fare le lavatrici a Napoli. Senza parlare della possibile chiusura. La fabbrica fa parte anche della loro vita: qui c’è un’aula sociale, dove i bambini vengono a giocare. Sa cosa mi ha detto mia figlia?

Mi dica.

«Mamma, secondo te il cieco quando sogna riesce a vedere qualcosa?». Io ho risposto che pensavo di sì. E lei: «Allora niente è impossibile. Può essere che riuscirete di nuovo a fare le lavatrici a Napoli».

È fiduciosa?

Di carattere sono una persona positiva, spero si concluda tutto per il meglio, ma non ho idea di come andrà a finire. So che vorremmo invecchiare qui, come hanno avuto possibilità di fare tanti dei nostri genitori.

Anche suo padre lavorava alla Whirlpool?

Non solo, anche mia madre. Si può dire che io sia nata in fabbrica, visto che i miei genitori si sono conosciuti proprio qui, tanti anni fa. Il fattore identitario, per noi che siamo di Ponticelli, è fortissimo.

Ha qualche ricordo di lui operaio e lei bambina?

Da piccola papà mi portava di domenica mattina a fare gli spettacoli in aula sociale, con gli altri bambini. Non ha idea del dolore che stiamo provando. Le lacrime stanno finendo, ma per fortuna le forze non ci hanno ancora abbandonato.

Suo padre come sta vivendo tutto questo?

È qui che presidia la fabbrica, tutti i giorni. Come tanti altri pensionati per loro perdere la Whirlpool è come perdere l’eredità che ci hanno lasciato.

Donne e lavoro. È un tema che affrontiamo spesso. Da questo punto di vista che ambiente c’è a Ponticelli?

Sono la prima consigliera Cral della fabbrica. Mi occupo dell’area sociale, l’ambiente è positivo e dà molte opportunità alle figure femminili. Abbiamo persino organizzato un evento dedicato alle donne, dove abbiamo parlato del ruolo di operaie e impiegate. Sarebbe un peccato perdere tutto questo.