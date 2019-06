DOMANDA: E allora come che riuscì a entrare in quel gruppo?

RISPOSTA: Per caso. Poco prima del Mondiale, era stata organizzata una doppia sfida Italia-Francia, tra nazionali maggiori e Under 21. Con appena qualche presenza in Serie A, io ero già felice di fare il mio esordio con le giovani. Poi nella partita delle ‘grandi’ si infortunò la titolarissima Antonella Carta: il ct Sergio Guenza mi convocò al suo posto prima per una partita di qualificazione agli Europei e poi per il Mondiale. Fu una cosa talmente inaspettata che per andare in Cina dovetti anche lasciare il posto di lavoro.

Era la più giovane di tutte. In che squadra fu ‘catapultata’?

Era una nazionale veramente forte. Oltre a Feriana Ferraguzzi, il mio idolo insieme a Carolina Morace, ne facevano parte anche Adele Marsiletti e Raffaella Salmaso, così come portieri come Stefania Antonini e Giorgia Brenzan. Ho avuto la fortuna di poter stare in squadra composta da giocatrici di grande esperienza, talento e spessore umano.

Immagino che all’epoca andare a giocare in Cina fosse, per una calciatrice, qualcosa di incredibile.

Beh, io fino a quel momento al massimo ero stata in Francia… Quel viaggio non fu solo importante dal punto di vista sportivo, ma anche come esperienza formativa, perché ci trovammo a essere immerse in una cultura completamente diversa dalla nostra.

Come fu il viaggio?

Interminabile. Facemmo scalo a Mumbai e poi atterrammo a Hong Kong. Da lì altre tre ore in battello, con qualcuno si sentì anche male… Nel resort che ci ospitava a Jiangmen ci accolsero molto bene, con una festa in stile cinese. Peccato che i container con pasta, olio e parmigiano fossero rimasti a Hong Kong: per cinque giorni, proprio quelli in cui avevamo bisogno di mangiare in un certo modo per recuperare energie, ci dovemmo adattare alla cucina internazionale della struttura, che in realtà era solo cinese.

A parte questo, l’organizzazione fu all’altezza?

Perfetta, direi. La polizia ci scortava addirittura agli allenamenti, evitandoci di rimanere imbottigliate nel traffico che già allora era infernale. Quanto agli stadi, erano sempre pieni.

L’atmosfera negli spogliatoi com’era?

Io vivevo tutto come un sogno, come ho detto ero lì quasi per caso, ero un po’ la mascotte del gruppo. Erano le mie compagne le vere artefici di quell’impresa, in anni in cui l’Italia predominava in Europa e ben figurava nelle competizioni internazionali.

In effetti non giocò molto.

Dopo le prime tre partite con Germania, Taipei Cinese e Nigeria, che non posso dire di aver trascorso in panchina perché ero sempre in piedi a riscaldarmi (ride, ndr), esordii in nazionale nei quarti di finale contro la Norvegia. Stavamo perdendo 2-1 e mancavano pochi minuti alla fine. «A piccole’, adesso tocca a te», mi disse il ct Guenza.

E?

E dopo due minuti feci gol. Ferraguzzi tirò da lontano, il portiere non trattenne e io mi catapultai in area alla Pippo Inzaghi, per un tap in vincente. L’emozione più forte della mia vita, che poi mi ha spinto a fare la calciatrice di mestiere. O forse sarebbe meglio dire con la massima professionalità, visto che non siamo riconosciute.