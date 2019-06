La storia di Noa Pothoven, la ragazza olandese che si è lasciata morire di fame e di sete, dopo aver trascorso anni in preda a depressione, anoressia e disordine post-traumatico da stress, ha fatto inevitabilmente il giro del mondo. Ha causato dolore, incredulità e polemiche, in quanto era stato presentato come un caso di eutanasia, in realtà negata alla 17enne, troppo giovane per decidere di morire. Dimostrando a chi non voleva capire che, sì, si può morire di stupro, alla fine Noa se n’è andata lo stesso, senza l’aiuto dello Stato, ma in casa, circondata dalla famiglia. Ne abbiamo parlato con lo psichiatra Paolo Crepet.

DOMANDA: Come giudica il comportamento della famiglia di Noa?

RISPOSTA: La prima cosa da fare, in vicende del genere, è non giudicare. E io non lo faccio. Io non conoscevo Noa, non la conosceva lei, non la conosceva nessuno dei giornalisti che hanno parlato della sua storia. Per capire, bisognerebbe essere dentro a quella famiglia, alla sua sofferenza.

A Noa era stata negata l’eutanasia. Giusto, secondo lei?

Che solo le malattie del corpo e non quelle dell’anima possano portare all’eutanasia è un arbitrio. Non esistono solo sclerosi multipla a placche o tumori terminali. Ci può essere anche un penosissimo dolore psicologico che non ti fa vedere più nulla. È una cosa totalmente soggettiva.

Nel caso si trovi di fronte una paziente come Noa, cosa deve fare uno psichiatra?

Deve tentarle tutte. E forse di più. Dal punto di vista terapeutico è molto importante riuscire a ‘sfidare’ questa morte annunciata. È una cosa che nella mia vita professionale è capitata. A volte è andata bene, a volte no. Senza eutanasia, chiaramente.