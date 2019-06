Per far fronte a un debito pubblico pesante, i governi hanno inoltre elevato l’età del pensionamento. Anche questa riforma ha scaricato il suo peso sulle ultime generazioni. L’età media del pensionamento delle generazioni anziane è salita, raggiungendo i 62 anni, ma i giovani dovrebbero, per avere una pensione dignitosa, avere una carriera contributiva stabile più lunga, difficile a ottenere in queste condizioni.

Dopo la riforma, si è avuta anche una nuova presenza sul mercato di lavoratori, e soprattutto di lavoratrici, maturi…

Certamente. E la concorrenza di queste figure rallenta l’ingresso nel lavoro dei giovani. I laureati e le laureate hanno dovuto anche fare i conti con il tentativo il risparmio dello Stato sulle assunzioni nei servizi sanitari, negli asili nido, nella scuola e nell’università, cioè negli spazi professionali che, in tutta Europa, e anche più in Italia, sono il principale sbocco professionale per la popolazione con alti livelli di istruzione.

Quali sono i “traguardi mancati” dall’Italia nella corsa verso gli standard europei?

Sono molti, ma sono particolarmente visibili quelli che riguardano l’occupazione femminile. Questa, a partire dagli Anni 70, è cresciuta con il dinamismo incrociato dei servizi privati alla persona e dei servizi sociali pubblici. Fra questi ha una particolare funzione propulsiva sull’occupazione femminile l’assunzione di donne nei servizi all’infanzia.

Perché?

Oltre a scaricare le donne da un carico di lavoro pesante nei primi anni di vita dei bambini, offre occasioni di guadagno e di occupazione: un circolo virtuoso che rende compatibile l’occupazione femminile con la vita familiare e con un buon livello di fecondità. In Italia tuttavia l’orientamento della Prima Repubblica, con l’egemonia politica e culturale cattolica, anche prima che sorgesse il problema del debito pubblico, ne ha frenato lo sviluppo, orientando la spesa pubblica in altre direzioni, con una grave distorsione a favore di pensionamenti precoci, che nonostante le riforme della Seconda Repubblica ha ancora effetti pesanti sulla spesa pubblica.

Cosa si può fare per recuperare terreno?

A mio avviso bisogna negoziare con l’Europa sulla necessità di lanciare un piano di investimenti pubblici e privati, per creare nuova domanda di lavoro. Per quanto riguarda le donne, per i motivi che ho accennato, occorre potenziare i servizi sociali. Secondo gli ultimi dati la dotazione complessiva di asili pubblici e privati ha superato in Italia l’obiettivo del 33%, che secondo Consiglio europeo di Barcellona avrebbe dovuto essere raggiunto in pochi anni.