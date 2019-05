La questione delle tute bianche ha portato a una raccolta firme. Com’è andata a finire?

Abbiamo raccolto firme in sinergia con tutti gli stabilimenti del gruppo, quasi 200 solo a Pratola Serra. Ci siamo persino rivolti a delle senatrici, però poi è finito tutto nel nulla. La Fiat, che sa di questo problema, ci ha detto che non si può risolvere a livello locale, ma solo nazionale. Al di là della questione identitaria delle tute blu, che per noi è importante, ci basterebbe che fosse cambiato almeno il colore dei pantaloni, per eliminare il malessere momentaneo causato dalle mestruazioni.

La fabbrica è un ambiente maschilista?

Sì, come tutti gli ambienti a maggioranza maschile. Le donne difficilmente riescono a fare carriera, soprattutto se decidono di creare una famiglia. Lo dimostra il fatto che i capireparto sono quasi tutti uomini.

Che benefici potrebbe portare la presenza di team leader donne?

Un caporeparto donna potrebbe capire certe esigenze e cosa vuol dire lavorare in un ambiente del genere: quando fui assunta mi dissero che per loro ero come un uomo, che da me si aspettavano la stessa produttività dei colleghi. Se la cosa può sembrare positiva, in realtà non lo è, perché le donne hanno meno forza fisica degli uomini. Una leader all’avanguardia e con coraggio di rischiare, potrebbe portare in fabbrica la femminilità a cui la Fiat, sebbene indirettamente, chiede di rinunciare.

Insomma, servirebbe il rispetto della diversità di genere.

Esatto. Essere femmina non vuol dire mettersi il rossetto. È molto di più. Le donne hanno tempi famigliari diversi e necessitano di una flessibilità, che però non viene garantita: basti pensare alla maternità, vista come una forma di assenteismo. Inoltre, siamo ancora noi che solitamente badiamo ai figli malati o ai parenti che ne hanno bisogno. Insomma, la logica sembra essere: «Vuoi la parità? Allora devi lavorare come me». Ma la parità non è questo.

Sul posto di lavoro hai mai subito battute sessiste?

Sì, all’inizio capitava sempre. Io la prendevo male, tornavo a casa la sera e piangevo, poi ho capito che per integrarmi e parlare con gli uomini non dovevo diventare come loro: bastava avere dimestichezza con certi argomenti. Quindi ho iniziato a seguire il calcio, e così via. Ora in mia presenza non si permettono di fare battute sessiste, mentre con le ragazze nuove o con le colleghe più tolleranti capita spesso.

Nello stabilimento di Pratola Serra si sono mai verificate molestie sessuali?

Non c’è mai stata nessuna denuncia in tal senso, che io sappia non ci sono stati episodi del genere. Parlando di cose più pesanti, nel 2000 una collega fu uccisa, tagliata a pezzi e seppellita in montagna dal marito, che la picchiava da anni. Veniva al lavoro con lividi addosso, ma nessuno sapeva niente. Questo perché mancavano, e mancano ancora oggi, degli strumenti che permettano alle donne di denunciare abusi in famiglia: un’azienda multinazionale dovrebbe dotarsi di appositi sportelli.

Insomma, nonostante il World Class Manufacturing su certi temi c’è ancora molto da fare.

FCA ha fatto una scelta di apparenza e non di sostanza. Invece di preoccuparsi del vero cambiamento, ammesso che un’azienda del genere ci possa essere, hanno solo provato a coprire i problemi, senza pensare a soluzioni concrete per quanto riguarda le condizione dei lavoratori e il futuro dello stabilimento, con un lavoro sostenibile. È come se si volesse dire: sei un numero, vieni qui a produrre. Ma la fabbrica dovrebbe essere costruita attorno alle persone, per le persone.