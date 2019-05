Colpa della politica, come ha recentemente dichiarato?

Sì, viviamo in un Paese fortemente maschilista che influenza qualunque ambito, politica inclusa, dove esiste ancora un fortissimo pregiudizio nei confronti delle donne. Questo spesso ci induce nell’errore di assumere atteggiamenti maschili pensando così di diventare più credibili ma ho capito quanto sia sbagliato perché alla fine agli occhi altrui si finisce per non essere prese sul serio né come donne né come finti uomini, perdendoci due volte.

E si avalla, anche se inconsciamente, l’idea di valere meno...

Esattamente. Per questo dico a tutte, in carriera e non, di non rinunciare alla propria femminilità fingendo di essere altro, né di soffocare l’identità e il modo personale di essere amica, madre, moglie e figlia. Farlo è un errore che fa male a ognuna di noi e alla collettività perché credo che la sensibilità di cui siamo spesso portatrici sia un valore aggiunto da esaltare, non da nascondere dietro pesanti maschere.

Quanto incidono le donne nella politica italiana attuale?

Purtroppo poco perché è un mondo ancora profondamente a trazione maschile. Il fatto che l’unica leader di un partito sia Giorgia Meloni e che debba lottare tantissimo per farsi ascoltare e per portare avanti le proprie idee è la dimostrazione lampante di come gli spazi siano limitatissimi. La verità è che si fatica il triplo dei colleghi per poi arrivare a ruoli comunque marginali. Anche se devo dire che non è sempre colpa loro.

E di chi è colpa allora?

Spesso delle stesse donne che, a differenza di come mi sono sempre comportata io, non fanno squadra, non si alleano e non riescono a creare quel senso di solidarietà che i maschi invece sviluppano in ogni ambito. Forse se pensassimo un po’ meno a farci guerre interne e più alla collettività le cose migliorerebbero, soprattutto quando si parla della difesa di certi diritti o di battaglie importantissime come quella contro la violenza di genere, che dovrebbero vederci tutte dalla stessa parte e non divise da logiche personali o di correnti.

In questo senso la sua esperienza politica in Forza Italia com’è stata?

Straordinaria, non mi pento del mio percorso. Ma non nego che sia stato difficile impormi.