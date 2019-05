Prima ha parlato di ali. Quanto farebbero comodo con tutte le barriere architettoniche che ci sono in Italia?

Tantissimo, visto che sono presenti ovunque: negozi, uffici, bar, musei, ospedali, persino in molte chiese di Roma, dove vivo. Le norme in materia ci sono, purtroppo non vengono rispettate. All’estero non è così: a New York e nel Nord Europa in giro per strada ci sono tanti disabili, mentre da noi escono meno perché inibiti da queste barriere. Sotto casa, inoltre, ho un parcheggio riservato ai disabili, che però è occupato costantemente da chi non ne ha diritto. Nel resto del mondo quello spazio sarebbe sacro.

Tutti problemi di cui lei parla nella rubrica su La gazzetta dello Sport.

Sì, è uno spazio editoriale dedicato all’inciviltà, alle barriere architettoniche e mentali. Se l’Italia fosse un Paese a norma e in cui la malattia non creasse imbarazzo e compassione, non ce ne sarebbe bisogno, invece continuo a sfornare articoli. È stata proprio la sclerosi multipla a farmi rendere conto di questi problemi: più aumentava, più mi accorgevo che la mia ricerca di autonomia veniva impedita anche da fattori esterni. Anche la società deve accettare la malattia, non solo chi ne viene colpito.

In Italia c’è ignoranza e manca senso civico. Chi dovrebbe educare in tal senso, scuola o famiglia?

Entrambe. Parlare di certi temi nelle classi, e di come una piccola disattenzione possa dare grandi disagi ad altri, darebbe sicuramente una mano. I genitori, invece, dovrebbero solo dare il buon esempio, senza bisogno di dire niente. Se non parcheggi nel posto dei disabili, stai sicuro che poi non lo farà nemmeno tuo figlio. Come dice Alessandro Bergonzoni, le norme ci sono ma l’enorme disattenzione le rende disattese.

Secondo lei le donne disabili subiscono una sorta di discriminazione multipla?

Sul fatto che siano discriminate, soprattutto sul lavoro, nessuno può avere dubbi. Se la donna ha maggiori difficoltà rispetto a un uomo, è normale che in quanto disabile la situazione sia ancora peggiore. Io per fortuna non ho vissuto niente di tutto ciò: ho sempre lavorato senza mai sentirmi in qualche modo limitata.

C’è un ringraziamento o un complimento, ricevuto per l’impegno nella divulgazione sulla sclerosi multipla, che ricorda in modo particolare?

Sono in tanti a dirmi che il mio è un lavoro di servizio davvero utile e il fatto che nel 2014 sia stata nominata Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana lo conferma. Il più bello? Forse la definizione che una lettrice ha fatto del romanzo Io e lei: un’istigazione al coraggio.