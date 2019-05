Qualcuno potrebbe chiedersi perché l’Italia debba essere rappresentata da una ragazza che da cinque anni vive all’estero.

La mia risposta è che io sono fierissima di essere italiana e della cultura che mi porto dietro. Credo però che ora come ora per me sia importante essere in un posto dove posso sfruttare al massimo le mie competenze e potenzialità. Purtroppo per vari motivi, tra cui il fatto che sono una giovane donna, al momento in Italia ciò non sarebbe possibile. Il mio obiettivo a lungo termine è però proprio quello di tornarci.

E come sei stata scelta?

Avevo tutti i requisiti, tra cui l’età inferiore a 24 anni, e mi sono candidata spontaneamente. Poi ho superato le varie fasi della selezione, durata mesi, facendo colloqui sui progetti, su ciò che abbiamo fatto e quello che faremo. Alla fine ho vinto io. Non so esattamente perché: forse per la mia resilienza.

Come imprenditrice hai ideato Smart Future Academy. Di cosa si tratta?

È un progetto formativo che ha come obiettivo ispirare e orientare i ragazzi nello studio e nel lavoro, grazie all’intervento di speaker che raccontano la loro esperienza. L’ho ideato insieme ai miei genitori, è un tema che mi sta molto a cuore ma vivendo all’estero al momento sono loro che se ne occupano principalmente.

A Parigi sei attiva nell’associazione Politiqu’elles, che promuove la presenza delle donne in politica e negli affari. Quanto siamo indietro rispetto alla Francia?

Secondo il Global Gender Gap Report del World Economic Forum, per la condizione femminile complessiva, tra salute, lavoro, diritti e uguaglianza, la Francia è 12esima al mondo, mentre l’Italia è solo 70esima, dietro molti Paesi del Terzo Mondo. Per me è più semplice ‘combattere’ per i nostri diritti in Francia, dove ci sono molte più orecchie disposte ad ascoltare.

A 17 anni hai scritto Ossa Sciolte, un libro di poesie sul tema della violenza di genere. In Italia è un’emergenza. E all’estero?

Da noi vige la cultura del macho, del maschio aggressivo nei confronti della donna. Negli Stati Uniti non mancano casi del genere, ci mancherebbe, ma per quanto riguarda il fenomeno del catcalling non c’è paragone: in Italia è davvero insopportabile, quando ci torno non so come reagire quando gli uomini per strada mi trattano come se fossi un pezzo di carne. Diciamo che la differenza si nota.

Adessi sei a metà strada tra politica e imprenditoria. Cosa vedi nel tuo futuro?

L’unica cosa che potrebbe coniugare le due cose è diventare imprenditrice sociale, creando servizi e prodotti che possano fare del bene alla comunità, rendendo migliori le vite dei clienti. In generale mi vedo più a mio agio nell’imprenditoria, in cui è più facile cambiare le cose che nella politica, dove ci sono processi che proprio non si possono velocizzare.