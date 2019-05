DATI PREOCCUPANTI

Il fenomeno è in rapida diffusione e il fatto che si sviluppi (anche) in gruppi chiusi e chat private lo rende in gran parte sottostimato. Per quanto riguarda il nostro Paese, «in appena otto mesi una ricerca di Vox-Osservatorio italiano sui diritti ha geolocalizzato un milione di insulti contro le donne apparsi su Twitter». Le aree più misogine? «La pianura padana, con Lombardia, Piemonte e Veneto al Nord. Campania, Molise e alcune zone della Puglia al Sud». Come sottolinea Rossella Dolce, per quanto riguarda invece i dati internazionali, le rilevazioni del Pew Research Center riportano numeri inquietanti secondo cui negli Stati Uniti il 25% delle donne sono state molestate online e il 26% ha subito stalking online. A proposito di cose inquietanti, «da segnalare anche il fatto che circa la metà di tali azioni sono attuate da donne. Il fenomeno è talmente importante che arriva a rompere la solidarietà tra simili, rendendo carnefice chi prima è stata vittima o chi teme di diventarlo».

COME ARGINARE IL FENOMENO

Che cosa possiamo fare per arginare il problema? «Dal punto di vista personale occorre essere consapevoli dei ruoli giocati nel tollerare e tramandare una cultura basata su stereotipi del maschile e del femminile, mentre da quello sociale dobbiamo rendere il proprio gruppo familiare o amicale sempre più attento alle battute, ai modi di dire, alle aspettative che nutriamo gli uni negli altri sulla base di questi pregiudizi», sottolinea Rossella Dolce. Che poi aggiunge: «Come donne possiamo notare un primo segnale di condizionamento misogino nel momento in cui pensiamo al successo di altre donne con invidia e con dubbi sulla modalità che le ha portate ad esempio ad una promozione». Queste le soluzioni a portata di mano, per così dire. Lo Stato, infatti, sta facendo qualcosa ma non abbastanza: «Il provvedimento legale esiste sul revenge porn (qui il commento di Maria Teresa Giglio, la mamma di Tiziana Cantone) da pochissimo. Il reato di diffamazione viene invece da tempo considerato per ogni forma di abuso online, ma com’è noto, nonostante la segnalazione alla polizia postale di gruppi misogini, è difficile riparare i danni alla reputazione delle donne colpite e, inoltre, non c'è modo di eliminare foto o contenuti offensivi dal web».