DOMANDA: Nello spot Blood Normal si vede una ragazza che scrive al proprio capo: «Oggi lavoro da casa, ho il ciclo» con una bellissima disinvoltura, ma ancora molto rara tra le donne.

RISPOSTA: Sì, credo davvero sia ancora un tabù da abbattere, che si deve combattere attraverso l'educazione e la formazione. Le faccio un esempio di quello che Libresse ha fatto nei Paesi nordici, dove il calcio femminile è uno sport molto praticato e conosciuto.

Mi dica.

Ovviamente durante il ciclo le atlete hanno un calo di performance, molte non se la sentono di allenarsi. Per questo è stato fatto un lavoro sulle associazioni sportive - di solito gli allenatori sono uomini - che parte dal calcio per poi coinvolgere anche gli altri sport (hanno partecipato ben 200 associazioni). È stata fatta un'attività di formazione agli allenatori per spiegare loro quello che succede a una donna durante il ciclo. Questo è importante perché bisogna far capire a chi lavora con loro che una donna con le mestruazioni può non presentarsi agli allenamenti, può avere cali di performance. E va bene così. Pensi che hanno anche un calendario con le date dei cicli mestruali delle atlete.

Purtroppo si dà sempre per scontato che a livello sportivo e lavorativo, uomini e donne siano uguali. A questo proposito cosa pensa del congedo mestruale?

Sono a favore, perché ritengo che soltanto chi ha provato cosa significa avere il ciclo può sapere come ci si sente. Ed è tutto molto personale, ci sono cicli molto forti e dolorosi. Secondo me è importante che venga compreso anche dagli uomini che in alcuni casi per noi è difficile persino stare in piedi. Una condizione da comprendere in primis, e poi da sostenere.

Lei ha vissuto in Svezia alcuni anni. In Italia siamo più indietro a livello di chiusura rispetto ad altri Paesi europei?

Devo dire che in Italia stiamo facendo passi da gigante, stiamo crescendo in fretta e di questo sono orgogliosa. Ovviamente su questo tema la Svezia è stata un'apripista - ha iniziato molto presto con un femminismo molto estremo che poi è tornato in forma più moderata - e possiamo prendere ispirazione da loro. In azienda, con i nostri tempi e le modalità giuste adattiamo tutto questo alla cultura italiana. Ma non dimentichiamo il contesto: la donna italiana è completamente diversa da quella svedese e da altre donne europee.

Un esempio?

Ho fatto delle ricerche per Tena Silhouette, una mutandina monouso assorbente che lanceremo prossimamente, e ho scoperto che noi donne abbiamo abitudidini diversissime nella scelta dell'intimo. In Italia e Francia c'è proprio una cultura dietro, in termini di colori e materiali. Mentre in Svezia le donne cercano la praticità, comprano stock di slip comodi e dello stesso colore, per esempio. Queste differenze vanno tenute in considerazione per dare alle donne quello di cui necessitano.

La vostra azienda è anche attenta al tema della parità di genere.

Sì, qui in Italia il 40% delle nostre dipendenti sono donne. Siamo tantissime in ogni ambito, dal marketing alle vendite. Anche il mio ruolo è un esempio positivo: darmi le redini della divisione Consumer credo sia un bel sintomo di parità.

Ha mai vissuto discriminazioni in quanto donna?

No, sono stata molto fortunata. Sono madre di due figli, e i miei capi mi hanno sempre sostenuta al cento per cento. Mi ricordo che quando il secondo aveva sette mesi, il mio mentore, un top manager, mi disse: «Lucia, che fretta hai di rientrare? Stai a casa ancora un paio di mesi». Questi sono i codici dell'azienda. Secondo me la maternità non ostacola la carriera, anzi: ci migliora anche sul lavoro. Certo, dobbiamo avere condizioni favorevoli.

Lei ha figli due maschi. In casa si parla mestruazioni?

Sì, per avere delle femmine ho dovuto prendere due gatte! Certo, ne parlo, porto sempre a casa prodotti o campioni. Sanno addirittura com'è fatto un assorbente senza ali e con le ali (ride, ndr). E no, non si scandalizzano.