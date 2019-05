È stata il volto, spesso polemico e antagonista, di tante fiction di successo come Il bello delle donne e Caterina e le sue figlie. Un carattere schietto che ha portato anche all'edizione 2017 di Ballando con le stelle. Il sogno di Giuliana De Sio però è un film che affronti tematiche importanti così da sentirsi utile anche dal punto di vista sociale: «Il nostro cinema è tecnicamente migliorato rispetto agli Anni ʼ80 però pecca sul piano della profondità e della tridimensionalità dei personaggi», ci ha raccontato lei, che in passato è stata diretta da nomi come Andrée Ruth Shammah, Giorgio Strehler, Lina Wertmüller ed Enrico Maria Lamanna, durante il Bif&st – Bari International Film Festival.

DOMANDA. In uno dei film in concorso, Irina, la protagonista per sopravvivere alla povertà sceglie di diventare madre surrogata. Che cosa ne pensi?

RISPOSTA. Di fronte alle tematiche sulla maternità si scatenano sempre tante riflessioni, di natura ideologica, religiosa e politica e non è corretto. Bisogna riuscire a ragionare con la mente sgombra. Io ce l'ho. Esistono tante coppie e persone sole a cui la maternità potrebbe risolvere la vita, dandolo loro un senso e felicità, ma questo non sempre è possibile. In Italia è ancora vietata l'adozione per single. Personalmente se dovessi pensare ai modi per avere un figlio non penserei immediatamente alla surrogata. Quando tutte le opzioni non vanno a buon fine, allora ritengo che si possa ricorrere pure a questa strada. Deve instaurarsi, però, un rapporto pulito e chiaro tra donatore e ricevente. Credo sia un'ultima spiaggia da entrambe le parti perché da un lato c'è qualcuno che le ha provate tutte e non è riuscito ad avere un figlio dall'altro una persona con evidenti problemi economici. Non lo si fa per generosità.

Non ti fai mai problemi a dire ciò che pensi. Come siamo messi a livello di discriminazione di genere?

Esiste. Nel mondo del lavoro in primis. Ma anche nei rapporti sociali così come in quelli amorosi, ma non si può legiferare. In questo periodo storico è in corso una guerra fredda tra i due sessi, è uno dei momenti più difficili in cui si possano incontrare in maniera sana un uomo e una donna per decidere di stare insieme perché sono avvenute troppe cose che hanno cambiato le carte in tavola, soprattutto per i maschi e anche loro dovrebbero fare la propria parte.

A proposito di parità, hai esordito sul piccolo schermo con Una donna, tratto dal romanzo di Sibilla Aleramo. Quali sono i punti di contatto con oggi?

Allora non potevava permetterci neanche di divorziare. Adesso è però combattere è più difficile perché tutto ciò che accade sottoterra. Il guaio è che nel profondo gli uomini sono più arrabbiati rispetto a quanto lo fossero nel Novecento quando, nel complesso, riuscivano a tenerci abbastanza a bada. Non tutto, ma gran parte di ciò che si verifica ha a che fare con questa rabbia nei confronti dell'universo femminile. Siamo di fronte a un fenomeno di natura psicologico-culturale che è molto difficile influenzare. Occorrerebbe rialfabetizzare i maschi ai rapporti con l'altro sesso e avere delle madri meno oppressive e possessive verso i bambini.

Cosa ha a che fare la violenza di genere con questo?

Intanto bisogna chiarire che esistono vari step. È violenza anche la non voglia di comunicare da parte dei maschi. Ormai nella relazione tra i sessi se non si muove la donna stiamo fresche: l'uomo quasi non corteggia più. Mentre sarebbe giusto che ci fosse un impegno da entrambe le parti. Poi a salire, o scendere, si arriva agli abusi e ai femminicidi.

E sulle molestie sessuali nel mondo dello spettacolo che idea ti sei fatta? E davvero così spaventoso quest'ambiente?

In America parecchio anche perché Weinstein era veramente l'uomo più potente per cui tutto passava attraverso le sue mani e il livello di corruzione era altissimo. Sono contenta che le donne coinvolte abbiano assunto abbastanza potere da potersi ribellare.

E da noi?

Sono stati fatti dei nomi, che sono veri perché delle persone in privato mi hanno raccontato ciò che è avvenuto. Altri non sono venuti a galla. Quelli che sono emersi vanno avanti tranquillamente.