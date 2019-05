Una nuova collana di romanzi, interamente dedicata agli amori over 60, chiamata Terzo Tempo, per donne un tempo considerate ai margini della vita e per gli uomini che non pensano solo alla figlia della vicina. Previsti due titoli ogni quattro mesi: i primi sono firmati da Brunella Schisa (Non renderti ridicola) e da Emanuela Giordano (Appena in tempo). «Un’idea semplice, un po’ la scoperta dell’acqua calda, ma è venuta a me e ne sono fiera. L’ho proposta a Giunti e mi hanno subito detto di sì», spiega a LetteraDonna Lidia Ravera, scrittrice e giornalista femminista dall'immagine indissolubilmente legata all’opera prima Porci con le ali, romanzo del 1976 scritto a quattro mani con Marco Lombardo Radice e ‘ripreso’ in qualche modo da L’amore che dura, uscito a febbraio 2019 (leggi l'intervista fatta in occasione del lancio de Gli scaduti). Ed è proprio da qui, dalla sua ultima fatica letteraria, che inizia la nostra chiacchierata.

DOMANDA. Di cosa parla L’amore che dura?

RISPOSTA. Di una storia che inizia a 16 anni e che dopo 40 anni non è ancora finita. I protagonisti, Emma e Carlo, vivono tutte e tre le forme di amore possibile. Da adolescenti provano quello effusionale, che si verifica tra persone molto giovani capaci di aderire l’una all’altra. Poi si sposano e vivono l’amore numero due, quello del bravo artigiano. L’ho chiamo così perché per far durare passione bisogna impegnarsi, essere seduttivi, amorosi e avere buona chimica dei corpi.

Poi cosa succede?

A un certo punto le vite di Emma e Carlo si divaricano. Lui vuole fare il regista e parte per New York, lei vuole essere buona, salvare vite umane, aiutando adolescenti a rischio una scuola della borgata romana di Colli Aniene. Hanno 36 anni e stanno insieme da 20. Carlo vorrebbe che Emma lo seguisse, ma in mezzo c’è stato il femminismo e non è più scontato che una donna segua il suo uomo ovunque: così lei rimane in Italia e si lasciano. Quando lei gli chiede il divorzio, lui torna in Italia e prova a riconquistarla perché ha capito che è donna della sua vita, che non può vivere senza di lei anche se ha avuto dozzine di fidanzate. Lei rifiuta per un motivo e scopriremo quale.