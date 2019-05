Antirazzista, femminista, attivista per i diritti civili in Oxfam e orgogliosamente di sinistra, Antonella Bundu aspira alla poltrona di prima cittadina del capoluogo toscano. Madre di Firenze e padre della Sierra Leone, ha un animo cosmopolita ma si definisce al contempo una fiorentina doc, pronta a combattere ogni tipo di disuguaglianza, a partire da quella femminile. Una questione, sostiene, che ha a che fare anche con l’uso corretto delle parole: «Quando mi dichiaro candidata sindaca, e non sindaco, vengo tacciata di esagerare ma io non credo proprio, la rivoluzione culturale passa anche da queste piccole cose», ci ha raccontato a qualche giorno dal voto previsto il 26 maggio 2019.

DOMANDA. La sua candidatura alle amministrative è appoggiata da numerosi partiti di sinistra, ma cosa significa oggi esserlo?

RISPOSTA. Portare avanti valori di uguaglianza e libertà e dare risposte sociali alle persone basandosi sull’inclusività; non pensare solo al proprio orticello con egoismo credendo di essere superiori agli altri, né al nazionalismo come modello ma perseguire il bene dell’intera comunità. Per me è un concetto chiarissimo e sono fiera di esprimerlo anche se ultimamente va più di moda dire di non essere né di destra né di sinistra, dimenticando come non si tratti affatto di divisioni superate ma di idee di mondo ben distinte. E poi di solito chi non vuole schierarsi porta avanti azioni di destra nascondendole.

Come il sindaco uscente e candidato al secondo mandato Dario Nardella del Partito Democratico, renziano di ferro al quale la coalizione che la supporta si oppone nettamente?

Sì, ci consideriamo l’alternativa alla sua politica. Si professa di centro sinistra ma in realtà parla alla pancia della gente esattamente come conviene di più fare in questo periodo storico, e prende decisioni che vanno in direzione opposta a quella dei diritti. L’ultima in ordine di tempo riguarda l’istituzione delle zone rosse a Firenze, che piacciono tanto anche a Matteo Salvini. Sono state decise dalla prefettura ma con l’appoggio del sindaco e credo sia una vergogna.

Di cosa si tratta?

Dell’allontanamento e del divieto di accesso ad alcune aree centrali della città a persone denunciate per reati di spaccio, contro la persona, danneggiamento o commercio abusivo su suolo pubblico. Impedire a chiunque di calpestare una determinata strada è già grave, in più in questo caso non si aspetta nemmeno la sentenza della magistratura ma si decide sulla base di una semplice accusa. Si parla spesso di spopolare le periferie a favore di una città policentrica e poi si caccia la gente fuori dal salotto buono.

Una decisione anti liberale che il suo programma combatte con fermezza.

Assolutamente, ma prima ancora di parlare di programmi credo sia scandaloso essere in competizione per Palazzo Vecchio con una persona rappresentata da Casa Pound o con una, come Ubaldo Bucci, sostenuto tra gli altri da Forza Italia e Fratelli d’Italia, che non ha festeggiato il 25 aprile. Dare a certa gente la possibilità di presentarsi è uno sgarbo a una città come Firenze, medaglia d’oro per la Resistenza.