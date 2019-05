Tutto pronto per Piano City Milano, manifestazione giunta all’ottava edizione che propone oltre 450 concerti gratuiti in piazze, parchi, musei, case, terrazze e cortili della città. Tra i tantissimi artisti presenti nel capoluogo lombardo c’è anche la pianista contemporanea Roberta Di Mario, che ha in programma non una ma ben due esibizioni. «Nell’anteprima di giovedì 16 maggio presento in Piazza Liberty il nuovo singolo Leda and the Swan, inserito nella playlist Piano City Milano 2019», spiega a LetteraDonna la musicista. «Sabato 18 mi esibisco poi alla Galleria d’Arte Moderna, nella postazione chiamata ‘Piano Giardino’. Sono contenta di partecipare per la terza volta a questa incredibile manifestazione».

DOMANDA. Quando è nata la tua passione per il piano?

RISPOSTA. Prestissimo. Ho iniziato a cinque anni, in pratica ho conosciuto prima le note delle lettere dell’alfabeto. Ho fatto studi privati con un’insegnante, poi quelli accademici al conservatorio, ovviamente attraversando varie fasi, come l’adolescenza in cui ero molto desiderosa di uscire con le amiche (ride, ndr), sempre spinta dall’amore per lo strumento più bello e completo che ci sia.

E una volta diplomata?

Ho iniziato a sperimentare sonorità diverse, perché la musica classica non mi bastava. Sono passata da teatro, musical e persino cantautorato, mi sono fermata per dedicarmi alla crescita di mio figlio, per poi reinventarmi, fino agli ultimi due album: Illegacy e poi Disarm, che esce in autunno.

Parlacene.

Ha sonorità più sobrie rispetto al precedente. Ho fatto una ricerca compositiva differente e il risultato è un disco minimalista. Ma con tutte le influenze possibili, visto che ascolto davvero tanta musica: dentro c’è tutto quello che sono e che sarò. Si tratta di un concept album, con 11 tracce che esplorano ogni direzione del disarmo. Il primo singolo, Valzer in A Minor, è nato come colonna sonora dell’operazione culturale Radici: voleva raccontare il fenomeno dell’immigrazione e dell’integrazione senza pregiudizi. Un disarmarsi verso l’altro, insomma.