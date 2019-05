Immaginate di essere svegliate nel cuore della notte da vostra mamma, che lo fa dicendovi subito due cose: la prima è che ha trovato un marito per voi, la seconda è che per piacergli dovete prendere peso al più presto. Una scena surreale in Italia, ma in realtà piuttosto comune in Mauritania, almeno nelle sue zone più rurali. È con lo straniante risveglio di Verida, costretta al ‘gavage’ (l’ingrasso, in parole povere) per raggiungere l’ideale di bellezza e lo status sociale che la tradizione del suo Paese le impone, che inizia Il corpo della sposa, primo lungometraggio diretto da Michela Occhipinti, in tour nelle sale italiane fino al 22 maggio dopo la presentazione in anteprima mondiale all’ultima Berlinale: «La pellicola nasce da una riflessione sul mio corpo, che si stava trasformando con l’età: pur ritenendomi libera da certe imposizioni culturali, mi davano fastidio le rughe», spiega a LetteraDonna la regista. «Mi sono resa conto che noi donne facciamo di tutto per cambiare la nostra immagine: aggiungiamo pezzi e li togliamo, li gonfiamo e li stiriamo, con l'obiettivo di soddisfare canoni estetici in continuo cambiamento, diversi in ogni Paese. Volevo raccontare questo in un film e non sapevo come».

DOMANDA. Poi ha scoperto il gavage.

RISPOSTA. Mi sono imbattuta per caso in un trafiletto che parlava di questa pratica, rendendomi conto che alla fine, seppur con metodi e obiettivi diversi, siamo tutte molto simili alle donne della Mauritania, che ingrassano per apparire belle agli occhi del futuro marito.

In percentuale in quante lo affrontano?

Parliamo di un Paese giovane, grande il doppio della Francia ma con appena tre milioni di abitanti: è difficile condurre degli studi antropologici in tal senso. Direi comunque il 20% delle donne che abitano in città e il 40% di quelle che vivono nel deserto. Si tratta di una tradizione nata per dimostrare che il capofamiglia era in grado di nutrire bene le sue donne, che potevano permettersi di stare sedute in casa, senza lavorare, all’ingrasso.

Il gavage viene fatto solo dalle promesse spose?

Non c’è una regola fissa. Vi si sottopongono le future mogli in occasione del primo matrimonio, ma ci sono anche donne che lo ripetono successivamente perché in carne si piacciono di più, magari aiutandosi addirittura con farmaci solitamente usati per l’ingrasso del bestiame, acquistati al mercato nero. C’è chi lo fa liberamente, chi è costretta, chi l’ha fatto e chi non vuole rifarlo. Come viene accennato nel film, viene imposto anche alle bambine, affinché sviluppino precocemente per darle prima in sposa.

Perché un film sul gavage e non un documentario?

Proprio perché volevo essere in grado di portare sullo schermo tutte le sfaccettature di questa pratica e della società mauritana. Ad esempio il wangala, una merenda tra donne che viene fatta subito dopo pranzo, a cui ho anche partecipato. È una vera festa: se ne stanno lì sedute a mangiare per ore e se un’amica una volta non può andare, quella dopo deve portare dolcetti e cioccolatini per far contente tutte le altre.