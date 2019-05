È entrata nel cuore del grande pubblico col personaggio di Cettina nella fiction Rai Un medico in famiglia. Ha lasciato il segno facendo rivivere donne come Felicia Impastato e non ha mai smesso di frequentare le tavole del palcoscenico. Dopo tanti anni, per Lunetta Savino sono arrivati la conduzione tv di Todo Cambia, in onda il venerdì in seconda serata su RaiTre e, finalmente, un ruolo da protagonista assoluta per il cinema. «Non so come mai ci sia voluto così tanto tempo, bisognerebbe chiederlo a chi è dall'altra parte», ha confessato l'attrice a LetteraDonna durante il Bif&st – Bari International Film Festival. «Ho faticato tantissimo nella mia vita, ma non mi lamento perché ho realizzato vari progetti grazie a cui ho ricevuto tante soddisfazioni. Ho fatto sempre provini su parte e così è avvenuto con Rosa di Katja Colja. Sono contenta che questo film sia arrivato e al momento giusto essendo necessaria una persona della mia età». È la storia della rinascita di una donna che dopo la perdita di una figlia riesce a ritrovare se stessa e il piacere di essere amata e di amare ancora.

DOMANDA. Finalmente un film con una protagonista femminile.

RISPOSTA. Purtroppo il nostro è un mondo ancora al maschile, pensato da e per gli uomini. I ruoli pensati per attrici come me sono rarissimi e questa pellicola è un piccolo miracolo. Eppure nel mondo del cinema il punto di vista delle donne è fondamentale.

Per questo hai aderito a Se non ora quando e a Dissenso Comune.

Lo ritenevo doveroso e poi mi sento femminista. Ci sono arrivata tardi. Da ragazza avevo altre urgenze a partire dalla passione per il teatro. Col tempo ho scoperto quanto fosse importante l'unione tra donne per riuscire a realizzare qualcosa di concreto. Quando assisti a una rappresentazione di genere così falsata, desideri far sentire un'altra voce in un mondo che tenta di riportarci indietro nei diritti e nelle conquiste. Nonostante dovrebbe essere chiaro che se tutte decidessimo di incrociare le braccia crollerebbe il welfare.

Sei mai stata discriminata in quanto donna?

Indubbiamente gli uomini hanno più parti e sono pagati maggiormente, ma non mi sono mai fatta frenare da questo. Volevo fare l'attrice e ho cercato di percorrere questa strada. Un modello forte è stata mia madre che ha puntato sempre su talento e passione, non solo sulla famiglia. Noi non vogliamo elemosinare quote o spazietti, siamo più della metà. Abbiamo dimostrato di valere e che il mondo ha bisogno del nostro valore.

La conduzione tv invece come è arrivata? Cosa ti ha convinta?

Il tema mi ha subito conquistata e mi sono detta: «Se devo rischiare preferisco farlo con un programma così». Stiamo raccontando storie sorprendenti in primis per me. È un modo nuovo e interessante di fare televisione. La mia gestione delle puntate non è asettica, abbiamo cercato una chiave di narratrice che entrasse dritta nelle singole vicende, alternando commenti ora ironici ora empatici.

Riagganciandoci al titolo della trasmissione, quali sono stati gli eventi che hanno cambiato la tua vita?

In primis la decisione di andare via da Bari, da sola a 19 anni, lasciando la famiglia e il certo per l'incerto. Il tutto in nome di un sogno. Un'altra tappa è stata Bologna con la Scuola di teatro Alessandra Galante Garrone poiché presentava un metodo completamente differente, basato sul comico e sul clown. Mi ha permesso di capire che tipo di attrice volevo essere. Poi chiaramente la nascita di mio figlio. Andai a vivere a Napoli e mollai il lavoro per la famiglia. Quando questo progetto di vita è 'fallito' mi sono rimessa in piedi, rischiando con un monologo particolare da cui tutto ricominciò. Vennero a vedermi e ottenni il provino per Un medico in famiglia e Matrimoni di Cristina Comencini. Insomma anche la mia potrebbe rientrare tra le storie di Todo Cambia. È bello come la vita possa portarti a cambiare. Non bisogna accettare il destino come immutabile, vale la pena rischiare.