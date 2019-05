DOMANDA. Dal punto di vista artistico, ci può raccontare qualcosa in più di questo viaggio?

RISPOSTA. Brides on tour era un’idea artisticamente bellissima, che aveva visto Pippa Bacca stessa diventare performance. I loro abiti da sposa avevano 11 veli, uno per ogni Paese. Lei e Silvia Moro avrebbero fatto la lavanda dei piedi a delle ostetriche incontrate in quei territori, asciugandoli poi ogni volta con un velo diverso. Questa pratica antichissima, tra l’altro, portava con sé una domanda: chi dà la vita può dare anche la morte? In fondo, queste donne facevano nascere bambini in territori di guerra… In generale, Pippa Bacca voleva lanciare un messaggio di fratellanza, pace, e condivisione.

Prima ha parlato di simboli.

Sì, perché niente sembra essere casuale in questa storia. 11 veli, 11 Paesi, il corpo di Pippa ritrovato dopo 11 giorni, con lei morta all’età di 33 anni… Il bianco del vestito rappresentava il candore. E la figura della sposa, poi, rappresenta una persona che è pronta a unirsi metaforicamente al mondo, abbracciando tutte le sue diversità.

Perché Pippa scelse di viaggiare in autostop?

Perché lo aveva fatto fin da piccola, con la mamma e le sorelle. Insomma, l’autostop apparteneva al suo mondo. Me lo ha spiegato Rosalia, una delle sorelle: non lo facevano per risparmiare, ma per il piacere di condividere un pezzo di vita e cultura in un tratto di strada fatto insieme, con delle persone appena conosciute, cosa che accade in particolare se fai autostop in Paesi che non sono il tuo.

Che cosa successe quel maledetto 31 marzo 2008?

Le due artiste si erano separate poco prima a Istanbul, con la promessa di rivedersi di nuovo a Beirut, per poi concludere il viaggio insieme a Gerusalemme. Pippa era ad Ankara: quel giorno passavano poche macchine e, soprattutto, nessuno sembrava disposto a darle un passaggio. Purtroppo, il primo che si offrì di darle un passaggio fu Murat Karatas, che poi la violentò e la uccise a Gebze (l’uomo è stato poi condannato a 30 anni di carcere, ndr).

Pippa Bacca stessa era diventata una performance itinerante. Stava documentando il suo viaggio?

Sì, aveva un quaderno dove prendeva appunti e una telecamera. Non sappiamo cosa avrebbe fatto con il materiale raccolto. A Milano erano rimasti due vestiti da sposa: di sicuro li avrebbe affiancati a quelli utilizzati per il viaggio, per mostrare le differenze, il passare del tempo, la vita vissuta.

Perché lo spettacolo si chiama Tu non mi farai del male?

Il titolo simboleggia la fiducia incondizionata che Pippa Bacca riponeva nel prossimo.

E come è strutturato?

Racconta proprio le ore di attesa prima dell’ultimo passaggio in auto. Pippa Bacca incontra altri personaggi e racconta sé stessa, con continui rimandi e flashback. Il pubblico vede un progetto importante che lei vuole portare avanti e un’artista determinata di fronte alle difficoltà. Come spettacolo è anche divertente, con varie battute. Si sorride e si pensa. Non c’è violenza.