C’è una favorita tra le 18 donne pilota che prendono parte al campionato?

No, non c’è una favorita assoluta. Personalmente credo di poter fare una buona figura, ma ora come ora è difficile fare una previsione.

Conoscevi già le tue colleghe e rivali?

Alcune sì, altre invece per niente: c’è ad esempio anche una giapponese, Miki Koyama, che finora ha corso solo nel suo Paese. C’è grande curiosità: sono abituata a essere sempre l’unica donna o quasi, in questo caso invece nel paddock saremo in 18.

​Non ci sarà però l’altra italiana Francesca Linossi.

Purtroppo non ha superato l’ultima selezione, nonostante la buona esperienza nel Gran Turismo. Con lei e con la spagnola Marta Garcia è nata una bella amicizia: all’inizio c’è stata un po’ di diffidenza, essendo in competizione. Ma alla fine siamo ragazze simili, con la stessa passione.

Come hai detto, sei abituata a essere l’unica pilota donna nel paddock. Sei mai stata vittima di discriminazione?

Diciamo che l’ho vista e l’ho sentita, ma so che non si può pretendere di entrare in uno sport che è sempre stato maschile e cambiarlo dal giorno alla notte. L’unico modo per superare queste cose è non farle diventare un problema: nel momento in cui vedo che al posto della meritocrazia c’è sessismo, non devo fissare questa cosa nella mia testa, altrimenti il problema non farà che diventare più grande.

A proposito di sessismo nel motosport, tu come vedi la figura dell’ombrellina?

Se parliamo di una bella ragazza che va all’università e che vuole guadagnare qualche centinaio di euro in un weekend reggendo un ombrello prima di una gara, che male c’è? Alla fine le ragazze non sono mica nude in griglia. E in ogni caso sta alle ragazze dire di no o accettare il lavoro. Non ci vedo nulla di sessista.