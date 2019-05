Claudia, lei è sempre stata sensibile a tematiche sociali. Quale responsabilità umana avverte nel combattere la discriminazione di genere?

Quella di portare alta una bandiera. Noi che abbiamo più eco e siamo al centro dell'attenzione dobbiamo essere determinanti per l'evoluzione della figura della donna. La responsabilità consiste pure nell'alzare sempre la testa, senza accettare nessun tipo di sopruso o costrizione, battendosi per la parità. È assurdo che nel 2019 ne stiamo ancora parlando, ma purtroppo questa è la realtà. La nostra è una società basata sul maschilismo in tantissime forme. Ho due figlie e le catechizzo affinché crescano come donne del domani, in grado di far valere la propria libertà.

È tra le firmatarie di "Dissenso Comune": quali sono i propositi del movimento?

Vogliamo mantenere le nostre caratteristiche di donne: accoglienza, lungimiranza, diplomazia, capacità di accudire. Non c'è l'intenzione di diventare come gli uomini, ma desideriamo essere considerate determinanti in questa società, in tutte le posizioni, senza la difficoltà di dover farci carico di tante altre cose che vanno condivise con gli uomini, mentre finora sono state appannaggio soltanto della figura femminile.

Lei sostiene da sempre Telefono Rosa, il centro di orientamento per i diritti delle donne.

Sì e continuo a farlo. Così come appoggio tutte le associazioni in difficoltà che lottano per i bambini e le donne. Con Doppia Difesa (la onlus creata da Michelle Hunziker e l'avvocato e ministro Giulia Bongiorno, ndr) ho realizzato uno spot contro la violenza. La strada è molto lunga, ma il cambiamento è cominciato ed è irreversibile. Questo è un dato di fatto importantissimo.