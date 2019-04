Hai delle icone femminili di riferimento?

Ho sempre ammirato ogni essere umano che non ha paura di mostrarsi per ciò che è realmente. Se devo fare un nome, sicuramente è quello di Alicia Keys (paladina del no make-up, ndr). Un grande esempio per me, sotto molti punti di vista.

Com'è la beauty routine quotidiana di Federica Carta?

Inizio la giornata lavando il viso con acqua fredda. Poi massaggio la faccia con la crema idratante. In base agli impegni, decido se truccarmi o meno. Nel caso uso correttore, blush, matita nera sfumata all’attaccatura delle ciglia, mascara, il mio amato balsamo labbra e via! Per i capelli, li lavo tre o quattro volte la settimana. Li porto sciolti, altrimenti faccio un top knot, trendy e facilissimo da realizzare!

Tirando le somme, bellezza è...

Non basterebbero migliaia di parole per descrivere quanta meraviglia io veda anche nelle piccole cose. La bellezza si vede, si ascolta, si percepisce, si respira, si ama, si rispetta. Per me la libertà è bellezza.