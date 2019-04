Donne che aiutano i migranti

DOMANDA: Da quando aiuti i migranti?

RISPOSTA: Dal 2017, tra novembre e dicembre.

Perché hai scelto di farlo?

Avevano cominciato a mettere in piedi questa rete informale all'interno del movimento No Tav. All'inizio avevo detto che non ce la facevo a partecipare per i troppi impegni, ma abito proprio nella zona di passaggio, ho cercato di capire se riuscivo a fare qualcosa.

Come è nato il tuo impegno?

Un ragazzo ha cercato di passare un valico stagionale. Era un giorno di tormenta, si è perso, ha vagato prima con le scarpe, poi solo le calze, poi a piedi nudi. L'hanno dovuto portare all'ospedale e lì ci hanno chiamati.

Poi cosa è successo?

Si è creata una rete intorno a lui per aiutarlo, portargli qualcosa da mangiare, parlare con lui. Fargli visita come a un parente. Ma quando, dopo 40 giorni, è uscito dall'ospedale, non bastava più.

Cosa è stato necessario?

Lui non sapeva dove andare, poteva andare a Settimo che è a 70 chilometri da qui, ma aveva bisogno di cure e si era particolarmente legato a noi. Così ho deciso di portarlo a casa. Era traumatizzato e avevo bisogno di sostegno per evitare che lui potesse andare in depressione.

Nella tua realtà territoriale vivi quotidianamente lo scontro tra Italia e Francia, un terribile scaricabarile sulla pelle dei migranti. Com'è questa situazione vista da vicino?

Se una persona per propria sensibilità o scelte non si informa o non viene coinvolta, non si accorge di questa realtà. Al massimo può vedere ragazzi di colore in stazione o transitare lungo il paese nella via principale. Anche se alla fine ci sono decine di persone che tentano di passare tutti i giorni, e molte di queste vengono rimpallate fra polizia italiana e francese, generalmente il paese non vede.

In Dove bisogna stare a essere protagoniste sono quattro donne. Nella tua esperienza personale è più comune che sia una donna a impegnarsi in questo genere di attività?

Sì, anche nella mia realtà la situazione ricalca la statistica del rapporto di Medici senza frontiere che vede l’80% dell’impegno al femminile.

Quali sono le difficoltà che hai incontrato e incontri in ciò che fai?

Tendenzialmente le difficoltà sono centrate in primis sulla comunicazione, per problemi di lingua. Conoscere il francese e l’inglese non basta in quanto iniziano ad arrivare persone che non comprendono queste lingue.

Poi?

Poi ci sono problemi di comprensione del problema o della difficoltà della persona che richiede aiuto su aspetti burocratici. Bisogna conoscere la giusta risposta e farla comprendere correttamente.

Secondo te c'è la giusta sensibilità sul tema?

Se parliamo di migranti non c’è, e suppongo in modo voluto, la giusta sensibilità, anzi un serio discorso sui flussi migratori non viene fatto ma vengono fatti spot a uso e consumo dell’umore dell’elettorato. Ecco il motivo per cui ho accettato di partecipare con la mia esperienza alla realizzazione del docufilm.

Com'è stato partecipare al documentario?

Interessante. Inizialmente ho fatto fatica a familiarizzare con l’idea perché non mi piacciono i riflettori, poi mi sono resa conto che era un’ottima opportunità per far sentire una voce diversa, “fuori dal coro”, ricollegandomi a ciò che ho detto prima, e quindi mi ci sono buttata a testa basta. Ora continuo ad andare, ogni volta che mi viene richiesto, a presentarlo e a parlare con le persone.

Perché spesso la gesta non è disposta ad accogliere i migranti?

Perché non c’è la conoscenza, non ci si pongono le domande, quindi si ha paura.

Come ci si oppone alla politica dell'odio e della diffidenza?

Con l’accoglienza in senso lato, che prevede anche l’esperienza, l’informazione, e la conoscenza.