Descrivere a parole Emma Bonino è se non impossibile, quanto meno riduttivo. Ma se proprio vogliamo associarle qualche parola chiave, le prime che vengono in mente sono: passione, femminismo e tenacia. Vocaboli che raccontano l’essenza di una donna alla quale tutte noi dovremmo dire grazie, per ciò che ha fatto, detto e che è ancora intenzionata a fare. Paladina dei diritti sociali, arrivò perfino a farsi arrestare quando negli Anni '70 praticava aborti clandestini mentre si batteva affinché la pratica diventasse legale, adesso è protagonista di una nuova sfida. Candidata alle elezioni europee con il suo partito +Europa, ha aderito insieme a molti altri esponenti politici di estrazione liberale, al manifesto ideato dal network European Women Alliance, #Altra Europa – La forza delle donne per la leadership europea, convinta che, nonostante molte cose siano state fatte, molte altre siano ancora da fare, e che «se cambiare si può, tentare si deve», come ci ha raccontato.

DOMANDA. Il manifesto rivendica, tra le altre cose, la promozione di un pieno sviluppo delle donne nella vita pubblica e privata. È ancora necessario mettere nero su bianco concetti che dovrebbero invece essere assodati?

RISPOSTA. Sì perché anche se l’emancipazione in Europa è, se pur in modo disomogeneo tra Paesi del Nord e del Sud, molto più avanzata rispetto a qualunque altro Continente, non si deve dimenticare come la strada sia ancora lunga e in salita. La necessità assoluta è quindi di non fermarsi.

E tra le realtà nazionali europee in cui le donne trovano poco spazio c'è anche l'Italia. Basta guardare alla rappresentanza politica. Perché siamo ancora così indietro?

Perché è ancora in voga un welfare che ci vede prima come mogli e madri e che, solo se avanza tempo, contempla la possibilità di farci fare anche altro. La politica al pari di tanti altri mestieri è molto esigente quindi ci sono poche donne ai vertici esattamente come scarseggiano direttrici di giornali, rettori universitari o CEO. Certo il mio settore dovrebbe sentirsi sulle spalle la responsabilità dell’esempio che, però, ultimamente si è un po’ persa come dimostrano il linguaggio usato dagli esponenti di punta attuali, la troppa mediocrità e il livellamento culturale verso il basso al quale stiamo assistendo.

Quindi stiamo assistendo a un peggioramento sul fronte dei diritti femminili.

Rispetto ad alcune realtà del nord Europa non c’è mai stato paragone. Non ci si rende mai conto come i diritti siano un processo e una volta conquistati vadano costantemente alimentati per non rischiare di vederli svanire. E questo Governo a nostalgia reazionaria è la prova tangibile che appena ci si ferma la storia riporta indietro.

Un'involuzione i cui segnali sono visibili da tempo.

Nel mio piccolo ho provato a spiegare fino all’esaurimento quanto fosse pericoloso ciò che stava accadendo ma sono servite cose sconcertanti come il Ddl Pillon e il Congresso delle famiglie di Verona per svegliare il movimento femminile dopo anni di assoluto letargo.

Partiamo proprio dal disegno di legge che continua a scatenare polemiche.

È un’intrusione nella vita privata dei cittadini. Non va emendato per nessun motivo al mondo perché prima ancora di entrare nel merito dei punti è inaccettabile l’impostazione di partenza: si presuppone che gli individui non siano in grado di decidere per se stessi e per questo, in caso di richiesta di divorzio, debbano affidarsi obbligatoriamente a un mediatore familiare che ragioni al posto loro.

Lo spirito delle lotte femministe degli Anni '70 si è un po’ perso?

In buona parte sì perché da allora non si è più fatto nulla, basti pensare al referendum sulla procreazione assistita del 2005 che rappresentava una grandissima occasione di emancipazione e progresso, passato invece in totale silenzio.