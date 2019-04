Quando l'ex marito non versa l'assegno di mantenimento

DOMANDA. Quanto è importante l’assegno di mantenimento del figlio?

RISPOSTA. A.R.: Dal punto di vista pratico una donna che vive da sola con una figlia e con il proprio stipendio da dipendente non riesce comunque a sopperire a tutte le esigenze. E non parliamo di lussi, ma di soldi investiti in cultura, nella scuola o nell’istruzione a più ampio raggio. L’assegno però è sicuramente un apporto fondamentale senza il quale sarebbe ancora più difficile.

Avvocata Speranza Russo: Spesso le spese straordinarie sono alte o comunque sono importanti rispetto a quanto previsto dal mantenimento. Anche quando sono obbligatorie come per esempio una visita ginecologica, vediamo l’azione del «Non ti do i soldi subito». Allora la mamma li anticipa e poi c’è la difficoltà di averli indietro. A.R. è stata in questo vortice. Questo tipo di spese erano anche il 60% o il 70% del suo assegno. Le madri che hanno un collocamento prevalente e delle uscite importanti da sostenere possono ritrovarsi in difficoltà se c’è mancata contribuzione.

A.R.: Ho dovuto lottare anche quando il medico prescriveva a mia figlia una visita con il foglietto del servizio sanitario nazionale.

Avete visto papà ridotti in condizioni difficili per colpa dell’obbligo della contribuzione?

Avvocato S.R.: Tanti si sono indebitati, ma, come dicevo, il problema ce l’ha soprattutto il genitore che ha il figlio a casa per la maggior parte del tempo.

L’articolo che punisce questi comportamenti sul piano penale è il 570 e il ‘nuovo’ 570 bis. Ha funzionato nel vostro caso?

Avvocata S.R.: All'epoca avevamo solo il primo (il secondo non era ancora entrato in vigore ndr), ma la denuncia veniva archiviata perché lui pagava il 30%, 40% dell’assegno e non commetteva reato di violazione. Consideriamo anche che con il 570 non c’era un impatto punitivo adeguato che non c’è tutt’ora. È un reato per il quale difficilmente si finisce in carcere. La sentenza definitiva a noi è arrivata sul piano civile con il recupero crediti. Sul bis invece non si è ancora creata una giurisprudenza, ma pensiamo che sia una legge buona per comprendere anche le spese straordinarie.

In che senso i figli soffrono del mancato o parziale versamento dell’assegno?

Avvocata S.R.: Se devi discutere per la scherma di tua figlia finisci per coinvolgerla con i ‘tuo padre non vuole fartela fare’. Lei si sente quindi colpevolizzata e allora ha dei problemi. A.R.: Infatti la mia non la fa più. Quando i figli vedono che non c’è possibilità di mettersi d’accordo e che si arriva a parlare solo via mail perché rimanga traccia delle comunicazioni, inevitabilmente si crea un clima di tensione.

Oggi si parla molto di bigenitorialità perfetta: cos’è per voi?

Avvocata S.R: Come avvocato posso ottenere la sentenza sul risarcimento dei danni e sentirmi brava, ma nella separazione ci sono delle persone e non sempre il massimo risultato corrisponde umanamente al risultato migliore. Se la coppia resta unita nonostante l'addio, i ragazzi crescono serenamente. Ma non c’è questa cultura oggi, solo un affido condiviso che poi di condiviso non ha nulla.

​A.R., che consiglio darebbe alla se stessa di ieri?

A.R.: Penso di aver pagato molto il fatto di aver pensato che mi sarei realizzata solo nella coppia. Invece bisogna partire da se stesse.