Il raschiamento (o curettage) è una procedura chirurgica che, avvalendosi di una sorta di cucchiaio tagliente, rimuove una porzione di endometrio o una massa anomala contenuta nell’utero. Necessario in caso di aborto spontaneo, questo intervento dura circa 15 minuti ma è piuttosto doloroso: per questo viene effettuato in regime di day hospital in sedazione farmacologica profonda, una sorta di anestesia generale ma senza intubazione. In Italia, almeno. In Croazia, invece, il raschiamento post-aborto viene effettuato senza anestesia, rendendo terrificante un momento già molto difficile per ogni donna. L’introduzione dell’anestesia per questo genere di intervento è una delle battaglie che al momento sta affrontando l’associazione di genitori Roda, «costituita nel 2001 come reazione ai drastici tagli apportati dal governo ai benefit per la maternità», come ha spiegato a LetteraDonna la leader e portavoce Daniela Drandic, ricordando poi la genesi della campagna #PrekinimoŠutnju (‘Rompi il silenzio’), che ha portato tante croate a parlare, «nata come risposta al licenziamento di una donna che lavorava al Ministero della Salute, allontanata perché ‘colpevole’ di aver raccontato la sua esperienza diretta». In pratica, una sorta di #MeToo in versione croata, dedicata a un fenomeno che da noi, per fortuna, è pressoché sconosciuto.

DOMANDA. Perché in Croazia le donne sono costrette ad affrontare il raschiamento senza anestesia?

RISPOSTA. Le ragioni sono essenzialmente tre. Innanzitutto, medici, infermieri e ostetriche non ritengono importante il sollievo dal dolore, in quanto non sono stati formati in tal senso. Oltre a questa tradizione, c’è la cultura: quando si parla di donne e riproduzione, il dolore viene percepito come ‘normale’. Anzi, in un certo senso la quantità di dolore che una madre può sopportare dà un’idea della sua forza.

Tipico di una società patriarcale.

Sì, come lo è quella di molti Paesi dell’Europa Centrale e del Mediterraneo, Italia compresa. Il patriarcato è un dato di fatto delle nostre vite quotidiane come e le società non muteranno da sole: spetta a noi cambiarle per soddisfare i nostri bisogni. Le donne hanno bisogno di opportunità, sostegno, uguaglianza e rappresentanza.

Manca ancora un motivo. Qual è?

L’entrata della Croazia nell’UE, con la conseguente fuga di validi medici e anestesisti verso altri Paesi dell’Europa Occidentale: il nostro sistema sanitario, insomma, non è in grado di dare un’adeguata risposta al problema.

Il raschiamento è necessario in caso di aborto spontaneo. Ma in Croazia ci sono molti problemi relativi anche all’interruzione volontaria di gravidanza.

Esatto. Attualmente è possibile effettuare l'aborto farmacologico in solo due ospedali in Croazia: la pillola a base di mifepristone da noi è disponibile da pochi mesi. Di fatto, per molte donne l’unica possibilità per interrompere una gravidanza rimane l’aborto chirurgico (qui le cose da sapere, ndr), con tutte le difficoltà del caso.