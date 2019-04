Sfogliando un atlante, si possono vedere le mappe di circa 200 Paesi. Uno di essi, l’Italia, è noto in tutti gli altri per le sue eccellenze alimentari, come pasta, olio extravergine d’oliva, formaggi, aceto balsamico e tartufi. Dal 2002, in questo settore opera (con un nome tutt’altro che casuale) Atlante, che esporta specialità nostrane all’estero ed è partner strategico delle principali catene per l’import di prodotti alimentari da ogni angolo del globo. Alla sua guida c’è Natasha Linhart, classe 1957, svizzera di nascita, cittadina del mondo per formazione e italiana d’adozione. «Mi sono fermata a Bologna perché era la città dell’uomo di cui mi sono innamorata e che poi ho sposato», racconta a LetteraDonna l’imprenditrice: «Prima di fondare Atlante lavoravo per una multinazionale olandese. Erano anni in cui la grande distribuzione italiana aveva problemi a dialogare con produttori esteri, ed è quello che abbiamo iniziato a fare noi». Con successo verrebbe da dire, dato che l’azienda oggi opera in Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, India e Giappone, effettua 45 mila consegne l’anno ed ha un fatturato di 150 milioni di euro. Il tutto, cosa da sottolineare, seguendo una precisa filosofia: «Esportiamo il meglio del made in Italy, garantendo la sicurezza della catena alimentare, ma niente che sia a base di carne: sono vegetariana».

DOMANDA. È una decisione recente o Atlante ha sempre operato così?

RISPOSTA. Operiamo in questo modo fin dalla fondazione di Atlante. Al di là del fatto che io non la mangi, penso che a livello globale sia necessaria una riduzione del consumo di carne affinché l’alimentazione possa essere sostenibile. Altrimenti presto non ce ne sarà abbastanza per tutti.

Atlante valorizza le eccellenze italiane, esportando mele trentine in India e Lambrusco in Giappone. C’è qualche prodotto apprezzato più all’estero che da noi?

Sì, ad esempio l’aceto balsamico, il cui mercato è all’80% fuori dall’Italia. Alcune specialità, come il vino e l’olio d’oliva, vengono comprese meglio all’estero che da noi, perché in altri Paesi sono più disponibili a spendere per un prodotto di qualità. Gli italiani tendono invece a comprare ciò che è in offerta.

Quali sono i valori della sua azienda?

Da noi ci sono dipendenti di ogni età, orientamento sessuale e religione, che dimostrano di apprezzare un ambiente dove ognuno è libero di essere ciò che è. Atlante cerca di mettere al centro le persone e di crescere insieme a loro: credo che questo multiculturalismo sia un beneficio, una sorta di vero socialismo.

Quante donne ci sono?

Praticamente la metà: 27 su 53 dipendenti. Alcune di loro con incarichi di rilievo. Tra l’altro, so che ci sono imprenditori terrorizzati alla sola idea, ma non ho nessun problema ad assumere donne giovani che potenzialmente faranno figli. Ho avuto dipendenti che hanno partorito, vivendo un momento bellissimo ma anche difficile per certi versi, che una volta riorganizzata la loro vita sono poi tornate a lavorare, più motivate che mai. Ad ogni modo ho un ottimo rapporto con gli uomini e non intendo favorire le donne: se ne ho assunte così tante è perché sono persone e lavoratrici fantastiche.

Pensa sia giusto ampliare il congedo di paternità?

Certamente. Ad Atlante non abbiamo problemi a dare uguali permessi ai due genitori, ma alla fine i papà non vanno in paternità, perché dei figli alla fine se ne occupano sempre le mamme. È una questione culturale di cui non è facile parlare.