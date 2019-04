SONO UNA SELVAGGIA

«Sono una selvaggia (Eirckson) è un albo illustrato da Ilaria Urbinati. È di fatto un inno alla libertà: parla di una bambina, Anna, che fa una serie di cose ordinarie, ma in modo selvaggio. Durante la sua giornata tipo si alza presto, dà il buongiorno ai genitori, fa colazione, si veste, va a scuola in bici, passa il pomeriggio con le amiche e infine si addormenta con la favola della buonanotte. Ma si alza saltando sul letto, pedala in bicicletta forsennatamente, legge a testa in giù, e così via. Il libro contiene anche un opuscolo per i genitori, con stimoli didattici e suggestioni utili per abbattere gli stereotipi di genere: il messaggio da trasmettere ai figli è che non esistono cose che non si possono in base al sesso. Il termine ‘selvaggia’ non è tra l’altro casuale: abbiamo evitato di usare ‘maschiaccio’ per la connotazione negativa di questa parola, usata di solito per una bimba che fa attività e si comporta ‘da bimbo’».