La petizione che hai lanciato nasce da una vicenda personale. Ti va di raccontarla?

Certo. Sono un medico e nell’ospedale dove lavoro era stato abbandonato un neonato, al quale mi sono affezionata. Ho chiesto l’affido, pur sapendo di partire svantaggiata, probabilmente senza alcuna possibilità perché single. Non l’ho ottenuto, ma questo mi ha portato a iniziare una raccolta firme e, poi, alla possibilità di diventare genitore affidatario.

Da allora è cambiato qualcosa?

No, è più di un anno che sono in attesa di un affido. Purtroppo al Sud, dove vivo, si preferisce tenere i bambini problematici in istituto e in case famiglia, anziché darli in affido. Soprattutto a chi è single.

Come se fosse meglio farli crescere in istituto…

L’idea è quella. Ma un bambino avrà più traumi con un'infanzia in istituto o in una casa vera, con l’amore di un genitore (ecco cosa ne pensano in India, ndr)? Il fatto è che qui non stiamo parlando di un diritto della persona che prende in affido, ma del diritto di ogni bambino ad avere una famiglia che lo ami, lo educhi, lo accompagni nel corso della sua vita.

Un diritto che l’Europa ha già stabilito.

Esatto, la Convenzione europea sull'adozione dei minori, che risale addirittura nel 1967, prevede che l’adozione sia estesa anche alle persone singole. Peccato che l’Italia non l’abbia mai adottata.

Chi sono le persone che hanno firmato la tua petizione?

Prevalentemente donne single. Ma anche ragazze adottate da coppie tradizionali. In diverse mi hanno detto che avrebbero preferito essere state adottate prima da un single, anziché passare parte dell’infanzia in istituto. Da parte femminile ho ricevuto tanta solidarietà. Pochi gli uomini, voglio sottolinearlo.

Ti sei chiesta perché?

Forse perché sono incapaci di guardare oltre la famiglia tradizionale. In tanti mi contattano però sui social per insultarmi o dirmi che il mio desiderio di maternità è dettato dall’egoismo di avere un figlio. Non è così: si tratta invece di amore per l’infanzia e di generosità nei confronti dei bambini senza genitori.

Secondo te perché la discussione della proposta di legge non è stata ancora calendarizzata?

Perché in questo momento i diritti civili non sono al centro degli obiettivi di governo. Mi sembra palese e non mi sto schierando politicamente. Ho avuto sostegno da Laura Ravetto (al secondo tentativo in tal senso, ndr), che è di Forza Italia: ma per approvare una proposta di legge come questa basta essere liberali, tolleranti, democratici e civili.

Hai avuto modo di parlare con altri politici?

Di persona purtroppo no. Ho scritto ai ministri Lorenzo Fontana e Giulia Bongiorno, che tra l’altro è una mamma single, così come alla Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza, ma senza ottenere risposta. Non so più che cosa devo fare.

Diciamo che il momento politico non sembra ottimale per avanzare certe istanze.

Lo so, ma il bene dei piccoli dovrebbe essere la priorità di tutti, per questo chiedo di riconoscere ai bambini in stato di abbandono il diritto di essere adottati anche dai single. I politici devono aprirsi alle nuove realtà. Siamo nel 2019: i single possono adottare anche in Cina, e da noi no.