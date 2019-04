DOMANDA. Sei nativa della East Coast. Come ti trovi dalla parte opposta degli Stati Uniti?

RISPOSTA. Amo vivere qui! C’è qualcosa lungo la West Coast, l’aria che si respira o il clima desertico, che mi sembra irreale. Eppure ci vivo da quasi dieci anni. Non avevo mai pensato di trasferirmi qui, ma quando ho iniziato davvero a vivere di musica e a firmare i primi contratti mi sono trovata molto spesso da queste parti. Facevo sempre avanti e indietro… e un giorno, proprio come dal niente ci si innamora di qualcuno, io mi sono innamorata della West Coast.

Che cosa rappresenta Heart To Mouth per la tua carriera?

È un altro album. Non mi piace parlare di ‘fasi’ della carriera, perché percepisco il mio lavoro come un qualcosa in continuo divenire in cui io scrivo canzoni. Heart To Mouth nasce da un insieme di canzoni più ampio: alcuni dei brani esclusi saranno inseriti nel prossimo album, insieme ad altri che nasceranno. Per me una vita creativa dovrebbe essere così e spero di continuare a viverla così finché ne sarò in grado.

Perché dovremmo ascoltare questo album?

Difficile rispondere a questa domanda. Oggi c’è la possibilità di ascoltare così tanta musica… Heart To Mouth è un album emozionante per persone che si emozionano. Se siete così, dategli una possibilità.

Dopo Lost on You come è cambiata la tua vita?

Ha aumentato le mie responsabilità, nei confronti dei fan e anche di me stessa. Ho iniziato a sentire di dover continuare a creare più cose che potessero essere ascoltate e amate. Una volta che hai dei fan, e lo so bene perché lo sono stata anche io, loro non aspettano altro che tu faccia uscire qualcosa che gli piaccia. La cosa che voglio fare di più è scrivere canzoni per gli altri e per me.

Che rapporto hai con la fama?

In un certo senso è un’amica, perché essere famoso ti fa sentire importante e ti fa piacere di più te stesso. Ma è l’amica che non puoi controllare. Devi stare attenta a non avvicinarla troppo: in fondo non è davvero tua amica, è solo un aspetto di qualcosa che ami davvero.

Il tuo vero nome è Laura Pergolizzi. Tra le tue fonti di ispirazione ci sono artisti italiani?

La mia passione per la musica è iniziata grazie a cantanti lirici come Luciano Pavarotti ed Enrico Caruso, che mia madre mi faceva ascoltare. Ti posso dire che per me è interessante andare in Italia, collaborare in una sorta di ‘terreno comune’ con artisti come Elisa e Fedez, ed essere importante per il pubblico italiano.

C’è qualche altro artista con cui vorresti collaborare?

Di solito non faccio progetti, certe cose nascono da sole. C’è qualcosa in ballo al momento e in generale sono sempre pronta ad ascoltare le proposte da parte di colleghi che apprezzano il mio lavoro.

Sei apertamente lesbica. Hai mai vissuto episodi di discriminazione sulla tua pelle?

Ottima domanda. Sì (ma non aggiunge altro, ndr).

Che ricordi hai del tuo coming out?

È stato un momento terrificante ed esilarante al tempo stesso. La battaglia che vivi al tuo interno prima di quel momento è la parte più difficile, perché essenzialmente stai realizzando chi sei davvero. È un percorso che fanno in tanti, ma ognuno in modo diverso.