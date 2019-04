A OGNUNO IL SUO DISTRETTO

Durante il Salone del Mobile, in città ‘fioriscono’ diversi distretti del design. Ognuno ha caratteristiche proprie e Flavia, che è romana di nascita ma milanese d’adozione, li conosce come le sue tasche: «Il quartiere di Brera è il cuore della città e degli showroom, mentre la zona delle 5 Vie, ricca di gallerie, si distingue per le mostre, al pari del Tortona District, che consiglio di visitare di sera», spiega, elencando poi alcuni eventi da non perdere assolutamente, come «Alcova, costellazione di installazioni in una ex fabbrica abbandonata di panettoni, la mostra Belgium is Design in Tortona e, perché no, anche i primi giorni di apertura del Museo del Design Italiano in Triennale». Da segnare sul taccuino anche tre iniziative che omaggiano Leonardo Da Vinci in occasione del 500esimo anniversario della morte: la mostra De Rerum Natura in Cascina Cuccagna, l'installazione Aqua in Conca dell'Incoronata e il Leonardo Horse Project, con 13 cavalli di design disposti attorno alla statua equestre di bronzo che si trova all’ingresso del parco dell’Ippodromo. Senza dimenticare, poi, gli eventi del Castello Sforzesco e «i molti spazi dedicati al food design in zona Porta Venezia».

EVENTI PER TUTTI I GUSTI

Visto che Flavia Chiavaroli ha accennato al food, la domanda semiseria nasce spontanea: chi partecipa agli eventi del Fuorisalone è interessato al design o all’eventuale buffet? «Se qualcuno ci va per quello, la speranza è mal riposta: il rinfresco è una totale chimera», risponde sorridendo, precisando che alla fine a questi eventi si può andare lo stesso: «Le installazioni sono piccole mostre, poi ci sono luoghi di confronto, laboratori, talk, oltre a esposizioni vere e proprie, con molteplici connessioni con arte e moda. Tutto ciò che ruota attorno al design è capace di parlare a un pubblico di ogni tipo ed età». Anche perché veramente c’è di tutto: «Da una parte c’è la presentazione dell’oggetto innovativo perché sostenibile, dall’altra magari una mostra che parla di soluzioni progettuali adottate per creare uno spazio giochi per bambini».