Ildegarda però faceva quello che voleva.

​Era di famiglia ricca, per lei il convento era un posto protetto, paradossalmente anche un'opportunità di emancipazione che difficilmente avrebbe trovato fuori. Pregava, ma poteva anche studiare.

Dopo le conquiste degli Anni '70, l'impressione è che ora si stia tornando indietro dal punto di vista della libertà sessuale.

Ho questa percezione netta, sì. Penso che come ogni momento di oscurantismo e sensazione di tornare indietro sia dovuto anche al fatto che abbiamo paura dell'ignoto e questo ci fa tornare a qualcosa che già conosciamo ma che non per forza è positivo. Troppe conquiste civili tornano a essere messe in discussione, sempre da uomini, sempre per fini di controllo, ma è una sconfitta di tutti i generi, non solo per le donne. Essere ignoranti è più controproducente che essere attenti e intellettualmente attivi, consci e un po' critici.

È colpa della nostra società troppo cattolica?

La nostra società è troppo ipocrita, non troppo cattolica. Pubblicamente diciamo una cosa, in privato facciamo altro.

Cosa ne pensi del Congresso mondiale della famiglie di Verona?

È stato uno scandalo totale. Lo dimostra anche il fatto che alcuni relatori si siano tirati indietro, e il ritiro del patrocinio del governo. Ma poi, di cosa parliamo? Hanno tolto il ministero delle Pari opportunità per far posto a quello della Famiglia. È una roba orrenda.

Ci racconti la tua produzione artistica?

Ho fatto altri due fumetti prima di Post Pink, uno si chiama Quasi signorina pubblicato da Topipittori. È autobiografico e racconta della mia infanzia e la mia adolescenza a Napoli fino alle mestruazioni. L'altro è Non so chi sei, edito da Rizzoli Lizard, e parla di una ragazza italiana che utilizza le app di incontri per conoscere uomini ma ha avuto una storia con un ragazzo trans.