Quando avete saputo che Daniela era tra le vittime?

Io e l’altra mia sorella non siamo mai andate all’Aquila, non abbiamo vissuto sul posto la tragedia. All’inizio nostro padre ce lo tenne nascosto, poi l’8 aprile, quando la ritrovarono (abbracciata all’amica Martina, ndr) sotto alle macerie, scese a Torre dei Passeri per dircelo. Impedimmo a mia madre di andare all’Aquila e ora, col senno di poi, me ne sono pentita. Io stessa come ho fatto a non partire subito? Me lo chiedo spesso. Ma, almeno, ho il ricordo di Daniela bella com’era, sorridente e solare.

Oltre a Martina, chi c’era in casa con Daniela?

L’altra coinquilina Roberta, che quella sera era nella sua stanza con un amico. C’era anche Matteo, il ragazzo di mia sorella: Daniela e Martina, che condividevano una camera, avevano unito due letti singoli per dormire tutti e tre insieme. Matteo è sopravvissuto dopo 16 ore sotto le macerie, riportando gravi danni permanenti al braccio destro. Gli altri sono morti, come la maggior parte delle persone che abitavano nella palazzina.

Della Casa dello Studente, simbolo dell’incuria italiana, si sa molto. Che edificio era quello dove viveva tua sorella?

Un edificio che si è accartocciato su sé stesso, costruito negli Anni ‘50 con materiali scadenti e con criteri sbagliati, sopraelevato successivamente di due piani con l’aggiunta di un tetto in cemento armato che il palazzo non ha retto, sbriciolandosi sotto il suo peso.

L’associazione Associazione Vittime Universitarie Sisma 6 aprile 2009 vuole fare luce su tutto questo.

Esatto. Ne fanno parte le famiglie di 13 studenti che hanno perso la vita quella notte. Vogliamo che venga fuori la verità e avere giustizia. Qualcuno aveva il dovere di proteggere questi ragazzi e segnalare il pericolo, invece di continuare a dire di stare tranquilli per non creare allarmismo. Facciamo anche altro.

Cioè?

Insieme all’'Università degli Studi dell'Aquila e al Gran Sasso Science Institute da sei anni assegniamo una borsa di studio di tremila euro a uno studente che abbia fatto una tesi legata alla tematica del gestione del rischio sismico. Inoltre la nostra prima iniziativa è stata la pubblicazione del libro Macerie dentro e fuori, con testimonianze dirette dei familiari delle vittime raccolte dal giornalista Rai Umberto Braccili