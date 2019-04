DOMANDA. Avevi già confidenza con la telecamera?

RISPOSTA. Per niente. Ho dovuto imparare a relazionarmi con questo tipo di mondo che ormai è entrato nella mia quotidianità.

Nel documentario non c'è solo Irma la sportiva.

È vero: i registi hanno scelto di raccontare anche la Irma privata: le mie preoccupazioni, i miei sogni, le mie abitudini...

Nel lungometraggio c'è anche un filmato d'archivio in cui vieni definita «farfalla», da qui poi il titolo. Quando hai sentito che stavi spiccando il volo?

Man mano che la qualificazione olimpica si avvicinava ho avuto la percezione che, forse, ero diventata una vera professionista. In realtà ho sempre vissuto come tale, però, nell'animo, ero una ragazzina e quel traguardo ha reso tutto più tangibile.

Questa passione è considerata appannaggio maschile. Hai mai subito dei pregiudizi?

Certamente. Quando ho cominciato a muovere i primi passi la boxe femminile non era a questi livelli, non era neanche uno sport olimpico. Da ragazzina, la maggior parte degli allenatori non volevano che praticassi pugilato e fui ignorata. Lucio Zurlo, colpito dalla mia tenacia, è stato l'unico a credere in me, guidandomi verso il punto dove lui era certo potessi arrivare anche se io, a suo tempo, non ero così sicura.

Insomma hai vissuto sulla tua pelle una sorta di sessismo.

Quando ho vinto le prime medaglie importanti, ho notato che alcuni non valorizzavano questi miei risultati. Un oro, un argento e un bronzo vinti da un uomo, a parità di merito, avevano più importanza. Onestamente non riuscivo a comprendere perché; col tempo però ho capito. Tutto ciò che fa una donna o è considerato un dovere o non ha valore. Per questo mi batto perché venga riconosciuto il giusto merito a tutti.

Dal film traspare la tua tenacia.

Sin da piccolina ho cercato una strada per diventare qualcuno nella vita. Nel momento in cui è accaduto, non avrei permesso a nessuno di remarmi contro. Quando ho avvertito questo atteggiamento, mi sono impegnata per far cambiare idea a chi aveva i pregiudizi.

Ti sei allenata con maestri uomini, in questo settore esistono delle allenatrici?

Diversi tecnici della nazionale sono femmine.