Il sesso coniugale è un dovere?

L'alienazione parentale (PAS) viene invece chiamata in causa nel disegno di legge De Poli-Binetti-Sacconi, oltre che in quello del senatore leghista. Ogni volta che un figlio respinge il genitore si potrà parlare di una manipolazione psicologica da parte di uno dei due coniugi.

Non si può generalizzare. Va visto caso per caso. La sindrome ideata da Richard Gardner non è riconosciuta e non è inserita nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Osserviamo un attimo i figli vittime di violenza e i quelli che hanno assistito a violenza domestica. Questi minori crescono nel timore di quello che hanno visto, percepito e respirato nell’atmosfera maltrattante della loro casa grazie alle condotte paterne. E quindi nella paura nei confronti del papà. Se i genitori si separano e i bambini poi non vogliano andare dal padre, quella non è alienazione parentale ma è un rifiuto dovuto al loro trascorso.

La ‘diagnosi’ di PAS può essere strumentalizzata contro le donne?

Accade. È una distorsione degli strumenti processuali. Purtroppo ci possono essere alcuni casi in cui, in assenza di violenza, i bambini possono essere manipolati da entrambi i genitori specialmente quando la conflittualità è alta. Ma è un grave errore codificare in questo modo l’alienazione parentale.

Nel disegno di legge Codice Rosso approvato alla Camera è previsto un obbligo di trasmissione degli atti penali al giudice civile che deve decidere sulle separazioni.

Sicuramente rappresenta un’innovazione nell’ambito dei processi che si aprono in caso di violenza. Perché si attivano i tribunali di minorenni, la Procura e il Tribunale ordinario; tre istituzioni che di solito non colloquiano tra di loro. Ci sono delle separazioni che terminano con una sentenza in cui il magistrato non sapeva assolutamente di una condanna in sede penale. Speriamo quindi che tale presupposto sia applicato nel concreto.