Non si piange addosso Maria Teresa Giglio, mamma di Tiziana Cantone, la ragazza napoletana che nel 2016 si tolse la vita a seguito della gogna mediatica che la travolse dopo che il suo ex fidanzato aveva diffuso in rete filmati privati a contenuto sessuale. Forse le lacrime le ha esaurite, o più probabilmente le lascia scendere nella solitudine della propria abitazione. In pubblico invece è una guerriera, che sta trasformando il dolore di una perdita senza senso in quella che lei stessa definisce una missione «volta ad avere giustizia e a vedere approvata una legge che punisca davvero chiunque si macchi di reati così gravi». Una legge che ancora non c’è, la cui assenza è tamponata solo in parte dall’emendamento sul Revenge porn interno al Codice Rosso approvato il 2 aprile, ma che da solo non può bastare. Serve di più, per Tiziana e per tutte le donne libere. «Intravedo il primo spiraglio di luce da quando mia figlia non c’è più. In oltre due anni, nonostante chiunque si sia riempito la bocca con la volontà di contrastare la violenza sulle donne, ogni appello alle Istituzioni è stato ignorato, quello fatto quindi è un, se pur parziale, importante passo», ci ha raccontato Maria Teresa a poche ore dall'ok della Camera.

DOMANDA. ​Nello specifico si parla di pene dagli 1 ai 6 anni di reclusione e fino 15 mila euro di multa per chi, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. È sufficiente?

RISPOSTA. No, siamo solo all’inizio di un percorso che spero porti all’approvazione di una legge come quella presentata dalla senatrice Cinque Stelle, Elvira Evangelista e che prenda in considerazione ogni aspetto di una questione ormai fuori controllo. Io che purtroppo porto sulle spalle il peso di una simile disgrazia so con esattezza cosa abbia funzionato e cosa no a livello legale, e su quali aspetti focalizzarsi in modo prioritario.

Ovvero?

Nessuno o quasi prende in considerazione la responsabilità dei giganti del web, dai motori di ricerca ai social network, che mentono sostenendo di non riuscire ad arginare un fenomeno così vasto ma che avrebbero tutti mezzi per bloccare e impedire la diffusione di contenuti illeciti. Sembra quasi manchi la volontà politica di attaccarli e un chiaro esempio di ciò è che il garante della privacy, al quale tramite l’avvocato Andrea Orefice a ottobre 2016 ho presentato un ricorso per chiedere fosse dichiarata illegale la presenza in rete di migliaia di video e immagini riguardanti mia figlia, debba ancora esprimersi.

Contenuti che in buona parte sono ancora lì.

Sì, e che generano ogni tipo di depravazione e guadagno sulla pelle di una ragazza come tante, oltre a incidere sul mio stato emotivo fortemente provato. Tiziana era diventata un fenomeno a sua insaputa sul quale in tanti si sono arricchiti, anche i siti porno. Pensi che esistono perfino cover per smartphone a tema. Non riesco ad accettare la violenza che l’ha uccisa e continua a infangarne memoria, portata avanti anche da un certo tipo di giornalismo che non ci ha pensato due volte a rivelarne nome e cognome e da politici che su di lei imbastiscono campagne elettorali.