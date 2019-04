CINISMO E CATTIVERIA

A rendere la vicenda ancor più impressionante, se possibile, sono la modalità di questo femminicidio (Loredana giustiziata con due colpi di pistola) e ciò che è avvenuto dopo. Prima di consegnarsi ai carabinieri, Marraro ha infatti telefonato ai due figli per metterli al corrente dell’accaduto. «Chiamare un figlio per dirgli ‘Ho ucciso tua mamma’. Si può essere più cinici e cattivi?» è il laconico commento di Crepet, che subito dopo si domanda: «Dietro a quell’uomo c’è un’altra donna, che è la mamma. Cosa dice di lui? Che cosa gli ha insegnato? Mi piacerebbe saperlo». Il problema, sottolinea lo psichiatra. è culturale e riguarda tutta l’Italia, «un Paese alla deriva morale, in cui facciamo la conta dei morti in un crescendo spaventoso, senza poi fare nulla di concreto».

UOMINI DELLE CAVERNE

Dopo aver avvertito i figli, Marraro ha anche mandato un messaggio a un amico motociclista per dirgli che non sarebbe stato presente il 7 aprile a un raduno, perché aveva ucciso la moglie. Aggiungendo che era dispiaciuto, evidentemente più per la mancata partecipazione che per Loredana. «Gli dispiace, poverino, dovrebbero fargli fare un giro premio sulla moto... Ma lei crede che la gente che si frequenta inorridisca?», azzarda Crepet: «C’è un pregiudizio buonista nei confronti dell’umanità, quando invece è presente l’educazione all’odio. Purtroppo nessuno mi ascolta». Non finisce qui: Marraro ha poi incontrato una vicina, a cui ha confessato l’omicidio dicendo che non voleva passare per cornuto, mentre «Andatevela a prendere morta», è stata l’agghiacciante frase rivolta ai familiari della vittima: «C’è chi parla di Medioevo, ma siamo in realtà al ritorno dell’uomo delle caverne. Siamo come il Brunei, dove lapidano adulteri e omosessuali. Non ci sono sensibilità e rispetto, ma solo ossessione: possiedo una donna come faccio con un oggetto. Se mi va la uso, sennò me ne disfo».