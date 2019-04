Nemmeno un racconto sulle emozioni sotto forma di lettera a una figlia è immune da strumentalizzazioni. Viviamo in un mondo che ogni giorno punta a renderci più vulnerabili, alimentando la sete di chi ci vorrebbe diversi, sempre. Lo sa bene Bianca Guaccero, attrice, presentatrice e oggi anche scrittrice, che alla sua prima prova letteraria con Il tuo cuore è come il mare si è trovata a doversi difendere da storpiature di esperienze fortissime vissute in prima persona, come attacchi di panico in età adolescenziale, banalizzate in poche righe da una certa parte di web. Un episodio spiacevole che tuttavia non ha scalfito la personalità di una donna contemporanea che rivendica la propria unicità e dice a tutte le bambine di «non avere paura di essere se stesse esprimendo idee fuori dal branco, senza ingabbiarsi in sovrastrutture che non le rispecchino».

DOMANDA. È da poco uscito il tuo primo libro, com’è nata l’idea?

RISPOSTA. Probabilmente è sempre stata dentro di me visto che la passione per la scrittura mi accompagna fin da piccola, quando sognavo di essere giornalista e tenevo un diario nel quale annotavo tutte le emozioni che non riuscivo a esprimere a voce. A 15 anni iniziai a scrivere un vero e proprio libro ma, pur provandoci mille volte, arrivata a pagina 40 non riuscii più ad andare avanti così a un certo punto pensai: «Lo finirò quando avrò 40 anni», come se fossi consapevole di avere in quel momento troppe domande e poche risposte.

Adesso che sei più vicina a quell’età quindi sono arrivate le risposte?

Forse, ma in realtà si è trattato più di un incastro del destino. Quando Rai Libri mi ha proposto il progetto mi sono stupita perché non avevo mai parlato a nessuno di questa storia e anche se l’idea sul tavolo era quella di scrivere un’autobiografia classica, ho sentito subito la voglia di tornare a quello scritto abbandonato, condividendo con mia figlia e i lettori parte delle mie esperienze di vita, ma soprattutto ciò che ho imparato da conquiste e sconfitte.

E cosa hai imparato?

Per prima cosa a non avere paura delle proprie fragilità e a vivere accettando ogni emozione perché questo ci rende più forti e meno attaccabili dall’esterno, un aspetto fondamentale, soprattutto da giovane quando ogni critica può diventare un macigno.