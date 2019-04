Da quando è esplosa in Italia, con le liriche di Sfera Ebbasta, Dark Polo Gang e Young Signorino, la trap si è portata dietro la nomea di genere musicale maschilista. Poi è arrivata lei, Chadia Rodriguez, la freschezza dei 20 anni e le influenze culturali di una ragazza cresciuta nella periferia di Torino, con sangue marocchino e spagnolo nelle vene. Nel giro di pochi mesi, Chadia è passata dall'essere una sconosciuta a fenomeno rap del momento, attirando le attenzioni di chi la produce (Big Fish e Jake La Furia, due grandi nomi della storia dell'hip hop in Italia) e di chi fa la fila per avere un featuring con lei. L'ultima in ordine di tempo è stata Luna, la giovane sarda fresca concorrente di X-Factor, col suo Donna domani. Prima di lei erano arrivati lo stesso Jake, Fabri Fibra, Emis Killa, e un ep, Avere 20 anni, uscito l'11 gennaio e pieno di testi dai contenuti interessanti che come in Bitch 2.0 giocano con gli stereotipi di genere e del genere per ribaltarli mettendoli in bocca a una donna, o li ignorano di tutto come in Sarebbe comodo, brano toccante accompagnato da un video in cui per quattro minuti si vedono solo il volto e le lacrime di Chadia che, circondata da canne di fucile su un semplice sfondo nero, canta di violenza domestica, molestie sessuali, sessismo.