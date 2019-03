Secondo lei quando vedremo una donna guida del governo?

In questo momento siamo distanti da questa eventualità, dato che stiamo andando nella direzione opposta: basta guardare il numero delle donne elette in parlamento. Tuttavia sembra che qualcosa si stia muovendo. Dopo la rottamazione di Renzi e il Movimento 5 stelle contro la casta, il protagonismo femminile potrebbe essere la prossima battaglia capace di risvegliare le coscienze.

A proposito di disuguaglianza, nel manifesto parlate anche di omofobia e transfobia. C’è un Paese europeo che dovremmo prendere come modello per il rispetto dei diritti Lgbt?

Quelli dove esiste già il matrimonio egualitario. Per loro è già il passato, da noi invece sarebbe un grande passo avanti. In Italia in questi giorni mancano i farmaci per persone in transizione: se ne parla come un capriccio quando invece sono fondamentali.

A proposito di cose che succedono in questi giorni, lei sta andando a Verona, dove si svolge il Congresso Mondiale della Famiglia.

Si tratta di tre giorni vergognosi. Non è un congresso della famiglia, ma un congresso di persone intolleranti, omofobe, razziste, misogine e ignoranti che portano avanti politiche di violenza, odio e discriminazione con l’avallo dei ministri Salvini, Fontana, così come delle istituzioni che danno il patrocinio, vista la presenza annunciata del sindaco. Sabato 30 aprile, proprio a Verona presento il libro I nostri corpi come anticorpi, che ho scritto insieme a Francesca Druetti: parte dal ddl Pillon e analizza tutto quello che c’è dietro e intorno alla politica contro donne e comunità Lgbt.

La lista come si pone nei confronti del disegno di legge Pillon?

Pensa tutto il peggio possibile. Non andrebbe emendato, ma stracciato dalla prima all’ultima pagina. Con la scusa di tutelare i padri separati, in realtà vuole chiudere le donne dentro casa e giustificare la violenza su di loro. L’aumento delle pene e il Codice Rosso sono inutili se poi gli abusi vengono in realtà depenalizzati. Il ddl Pillon va anche contro i bambini: se hai un padre violento, magari te lo tieni e vieni addirittura affidato a lui, perché la madre finisce per essere ritenuta colpevole di alienazione parentale .

Il Congresso delle Famiglie si svolge per la prima volta in Italia, proprio adesso. La cosa non sembra casuale. Concorda?

Ovviamente. In Italia si è creato tutto il sostrato giusto per ospitare un evento del genere, creato da un’organizzazione partita nel 1997 come Ong e che adesso si vuole radicare per portare avanti politiche di odio nel nome della famiglia tradizionale. Ha contribuito all’approvazione della legge omofoba di Putin in Russia, ora qui si sta facendo strada da noi. D’altra parte c’è un filo nero che lega vari Paesi d’Europa.