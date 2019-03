Si parla molto del disegno di legge nr. 735 promosso dal senatore leghista Simone Pillon, contestatissimo in questi mesi sia fuori che dentro le istituzioni da chi si occupa di diritto di famiglia, di violenza sulle donne, di abusi sui minori, anche all’interno del mondo cattolico e cristiano. Ci sono, però, altri ddl presentati dall’inizio della legislatura di cui, nonostante non se ne sia parlato molto, che non solo fortificano gli obiettivi dell'iniziativa del senatore leghista, ma li ampliano fino ad arrivare a proporre quello che di fatto renderebbe l’aborto un reato punibile con il carcere come ci ha spiegato Cristina Tropepi, avvocata familiarista.

DOMANDA. Quali sono i disegni di legge presentati nell’ultimo anno correlati alla riforma Pillon?

RISPOSTA. Sicuramente il 45, il 118 e il 768 ne supportano specificamente i contenuti. Il primo, firmato De Poli, Binetti e Saccone, dà la possibilità al genitore che viene condannato perchè fa mancare il necessario per vivere ai figli (reati ex art 570 c.p) o per maltrattamenti (ex art 572 c.p) di sostituire, nei casi meno gravi, la condanna alla detenzione con i lavori di pubblica utilità. Insieme alla norma del 735 che abolisce il reato di non pagamento dell’assegno di mantenimento ai figli (art 570 bis c.p.), questo disegno si inquadra in un generale progetto di affievolimento della tutela per i minori: le sanzioni penali sono eliminate o depotenziate e il genitore che non assolve i suoi doveri se la cava senza subire conseguenze o con poco disagio.

E il 768 che ha come prima firmataria Maria Alessandra Gallone di Forza Italia?

Impone tempi di permanenza paritari dei figli presso ciascun genitore, mantenimento diretto e mediazione obbligatoria, come il ddl Pillon. In più prevede che il giudice possa escludere l'affidamento del figlio a uno dei due genitori solo in casi tassativamente previsti: cioè in presenza di violenze e maltrattamenti nei confronti dei minori o dell'altro genitore oppure quando, con manipolazioni psichiche, induca nei figli il rifiuto dell'altro genitore, facendo riferimento all’alienazione parentale.

Si toglie al giudice il potere di giudicare caso per caso?

Sì, la norma gli impone di optare per l'affido paritario, salvo le due eccezioni previste, anche una scelta di questo tipo non tiene conto delle diverse esigenze e i tempi di crescita dei minore. Senza dimenticare che mette sullo stesso piano maltrattamenti e la controversa alienazione genitoriale.

Quindi si inserisce in quella visione «adultocentrica» tanto criticata del ddl Pillon.

Certo. L’interesse del figlio soccombe davanti alle esigenze e decisioni del genitore. Questo viola il principio, consolidato a livello internazionale del 'best interest of the child' secondo cui chi si occupa di minori, sia esso legislatore o magistrato, deve tenere prioritariamente in considerazione l’interesse dei bambini coinvolti, anche a scapito delle rivendicazioni dei padri e madri.